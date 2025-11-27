Küba’dan ABD emperyalizmine Venezuela uyarısı!

Küba yönetimi, Trump liderliğindeki ABD’nin Venezuela’daki meşru hükümeti "şiddet kullanarak" devirme planları yaptığına dair sert bir uyarıda bulundu. Havana’ya göre bu tehlikeli girişim, tüm bölgeyi ateşe atacak öngörülemez felaketlere sebep olabilir.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı video mesajda, Washington’ın Latin Amerika ve Karayipler’deki saldırgan askeri varlığının bütün bir coğrafya için açık tehdit teşkil ettiğini vurguladı. Parrilla, bilhassa ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kışkırtmalarıyla şekillenen bu stratejinin, Venezuela hükümetini askeri güçle yıkmayı hedeflediğine dikkat çekti.

Söz konusu girişimi "son derece tehlikeli ve sorumsuz bir eylem" olarak vasıflandıran Kübalı bakan, tırmandırılan askeri gerilimin uluslararası hukuk nezdinde suç teşkil ettiğini ve BM Şartı’nın açık bir ihlali olduğunu belirtti. Parrilla, ABD’yi bu pervasız eylemleri derhal durdurmaya çağırdı.

İşgal için "uyuşturucu" bahanesi ve askeri yığınak

Sürecin arka planında ise Vaşington’un sistematik kriminalize etme çabası yatıyor. ABD yönetimi, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkilileri "Cartel de los Soles" isimli suç örgütünü yönetmekle itham ederek, bu yapıyı "Yabancı Terörist Örgütler" listesine dahil etmişti. Venezuela cephesi ise bu hamleyi, ülkeye yapılacak askeri müdahaleye meşruiyet kazandırmak için üretilmiş bir bahane olarak görüyor.

Nitekim "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" kılıfı altında bölgeye sevk edilen dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve taarruz grubu, Latin Amerika sularına demirlemiş durumda. Amerikan tehdidine karşı teyakkuza geçen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini duyurarak, muhtemel bir saldırıyı püskürtmek için topyekûn savaşa hazır olduklarını ilan etti.