  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kafe sahibinden skandal sözler: CİMER'e şikâyet et, Recep Tayyip Erdoğan'a da söyle...

Enerjide tarihi hamle: Türkiye, ezber bozan yöntemle kaya petrolü arayacak

Dünyayı sarsan büyük facia: Hong Kong’daki yangında 36 ölü 279 kayıp

Lübnan ile Güney Kıbrıs petrol rezervleri için deniz yetki anlaşmasına imza attı: Milyon dolar destek

Gine-Bissau Devlet Başkanı görevden alındı: askeri darbe! Seçim süreci askıya alındı

Fatih Altaylı'nın 4 yıl 2 ay hapis cezasını Türkiye Raportörü tamamen saçma deyip savundu! Savunma 'pes' dedirtti

CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbul'da büyük çile

MGK bildirisi yayımlandı! Terörsüz Türkiye vurgusu

Tarkan'ın kulis istekleri: Papatya çayı, mumlar! Alay konusu oldu... Bilet fiyatı 200 bin TL!

Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu
Dünya Küba’dan ABD emperyalizmine Venezuela uyarısı!
Dünya

Küba’dan ABD emperyalizmine Venezuela uyarısı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Küba’dan ABD emperyalizmine Venezuela uyarısı!

Küba yönetimi, Trump liderliğindeki ABD’nin Venezuela’daki meşru hükümeti "şiddet kullanarak" devirme planları yaptığına dair sert bir uyarıda bulundu. Havana’ya göre bu tehlikeli girişim, tüm bölgeyi ateşe atacak öngörülemez felaketlere sebep olabilir.

Küba yönetimi, Trump liderliğindeki ABD’nin Venezuela’daki meşru hükümeti "şiddet kullanarak" devirme planları yaptığına dair sert bir uyarıda bulundu. Havana’ya göre bu tehlikeli girişim, tüm bölgeyi ateşe atacak öngörülemez felaketlere sebep olabilir.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı video mesajda, Washington’ın Latin Amerika ve Karayipler’deki saldırgan askeri varlığının bütün bir coğrafya için açık tehdit teşkil ettiğini vurguladı. Parrilla, bilhassa ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kışkırtmalarıyla şekillenen bu stratejinin, Venezuela hükümetini askeri güçle yıkmayı hedeflediğine dikkat çekti.

Söz konusu girişimi "son derece tehlikeli ve sorumsuz bir eylem" olarak vasıflandıran Kübalı bakan, tırmandırılan askeri gerilimin uluslararası hukuk nezdinde suç teşkil ettiğini ve BM Şartı’nın açık bir ihlali olduğunu belirtti. Parrilla, ABD’yi bu pervasız eylemleri derhal durdurmaya çağırdı.

 

İşgal için "uyuşturucu" bahanesi ve askeri yığınak

Sürecin arka planında ise Vaşington’un sistematik kriminalize etme çabası yatıyor. ABD yönetimi, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkilileri "Cartel de los Soles" isimli suç örgütünü yönetmekle itham ederek, bu yapıyı "Yabancı Terörist Örgütler" listesine dahil etmişti. Venezuela cephesi ise bu hamleyi, ülkeye yapılacak askeri müdahaleye meşruiyet kazandırmak için üretilmiş bir bahane olarak görüyor.

Nitekim "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" kılıfı altında bölgeye sevk edilen dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve taarruz grubu, Latin Amerika sularına demirlemiş durumda. Amerikan tehdidine karşı teyakkuza geçen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini duyurarak, muhtemel bir saldırıyı püskürtmek için topyekûn savaşa hazır olduklarını ilan etti.

ABD’nin Venezuela’yı işgal planında geri sayım başladı!
ABD’nin Venezuela’yı işgal planında geri sayım başladı!

Dünya

ABD’nin Venezuela’yı işgal planında geri sayım başladı!

Venezuela'dan ABD'ye rest! 'Geleceği varsa...'
Venezuela'dan ABD'ye rest! 'Geleceği varsa...'

Dünya

Venezuela'dan ABD'ye rest! 'Geleceği varsa...'

BM'den korkutan ABD ve Venezuela açıklaması
BM'den korkutan ABD ve Venezuela açıklaması

Dünya

BM'den korkutan ABD ve Venezuela açıklaması

ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklaması! Kolay yoldan halledelim
ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklaması! Kolay yoldan halledelim

Dünya

ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklaması! Kolay yoldan halledelim

Amerika ordusu Venezuela’nın karşı harekete geçti! ve oraya uçak gemisi sevk edildi! Sinirleri gerdi
Amerika ordusu Venezuela’nın karşı harekete geçti! ve oraya uçak gemisi sevk edildi! Sinirleri gerdi

Dünya

Amerika ordusu Venezuela’nın karşı harekete geçti! ve oraya uçak gemisi sevk edildi! Sinirleri gerdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

ayı kediden korkar...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23