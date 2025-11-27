Bakan Tunç’tan çok net mesaj: Kadına yönelik şiddete asla taviz yok!

Ankara’da düzenlenen “Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Paneli”nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadına yönelik şiddetle mücadelede devletin tavrının tartışmaya kapalı olduğunu söyledi.

Konuşmasında “Kadına yönelik şiddeti mazur gösteren hiçbir söz, hiçbir kültürel gerekçe, hiçbir bahaneyi tanımıyoruz ve tanımayacağız” vurgusunu yapan Tunç, “Kadına yönelik şiddet, bireylerin yanında bir toplumun vicdanını yaralayan, insanlık değerlerini sarsan çetin bir meseledir. Bu mesele, insanlık onuruna yönelmiş en ağır ihlallerden biridir. Kadına yönelik şiddeti mazur gösteren hiçbir söz, hiçbir kültürel gerekçe, hiçbir bahaneyi tanımıyoruz ve tanımayacağız”

“İnsan onuruna yönelmiş en ağır ihlaldir”

“Şiddetin üzerini örten, geciktiren, hafifleten her yaklaşım; suçun ortağıdır” uyarısında bulunan Adalet Bakanı, “Kadına şiddet; insan onuruna yönelmiş en ağır ihlaldir, en derin adaletsizliktir. Kadının adalete erişiminin önündeki her engeli kaldırmak, başvuru mekanizmalarını güçlendirmek, yargısal süreçlerin hızını ve etkinliğini artırmak temel önceliğimiz olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Geri adım yoktur, taviz yoktur, müsamaha yoktur”

Bakan Tunç şöyle devam etti: “Adalet hizmetlerini bir imkân olarak değil, kadının doğuştan sahip olduğu hakların güvencesi olarak kabul ediyoruz. Her bir kadının güven içinde yaşadığı bir ülke, ancak hukukun kudretiyle, insan haklarına sadakatle ve şiddete karşı sıfır tolerans iradesiyle mümkündür. Bu yüzden kararlılığımız nettir. Adalete erişimi güçlendiren, mağduru koruyan, faile hızlı ve caydırıcı şekilde karşılık veren tüm yasal ve idari mekanizmaları, hiçbir tereddüt göstermeksizin uyguluyor ve daha da güçlendiriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada devletimiz, şiddeti gizleyen değil açığa çıkaran; faile göz yuman değil hesap soran; mağduru yalnız bırakan değil; yanında dimdik duran bir iradeyi temsil etmektedir. Bizim için bu mücadele bir tercih değil, devlet olmanın gereğidir. Bu nedenle buradan bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ediyoruz ki; Kadına yönelik şiddet konusunda geri adım yoktur, hiçbir zaman taviz yoktur, müsamaha yoktur. Siyasetin, bürokrasinin, sivil toplumun ve tüm kurumlarımızın ortak tutumu güçlü, net ve kararlıdır.