Kültür AŞ'de sendika baskısı!

HAK-İŞ’e bağlı işçilerin çoğunluk olduğu İBB iştiraki Kültür AŞ’de Ocak ayında sendikayla işveren arasında görüşmeler başlanacak. Ancak 1 Ekim’e kadar hangi sendika daha fazla üyeye sahip olursa o sendika masada yerini alacak. Bu yüzden acele şekilde düğmeye basan İBB yönetimi Kültür AŞ işçileri üzerinde baskılarını artırdı. Devrimci İşçi Sendika Konfedarasyonu(DSİK) adına tüm birimlere yollanan temsilciler Genel Müdür’ün adına hareket ettiklerini ve tüm işçilerin HAK-İŞ’ten ayrılarak DSİK’e üye olmaları gerektiğini aksi takdirde üye olmayanların sonuçlarına katlanacağını söyleyerek işçilerin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Önce şirin görünmeye çalışan temsilciler yüzde 100’e yakın bir oranda maaşlara zam yapılacağını söyleyerek işçilerin akıllarını çelmeye çalışsa da istedikleri cevapları alamayınca bu kez tehditvari konuşmaya başlıyorlar.

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Namus Sözü Vermişti

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden önce işçilere dokunulmayacak dese de koltuğa oturur oturmaz ilk işleri 3 binden fazla İBB personelini kapının önüne koymak oldu. İmamoğlu namus sözünü tutmadığı gibi şimdi de geri kalan personeli işten kovmak istese de özlük haklarının çok tutacağı endişesiyle sendikalarını değiştirerek işçilerin haklarını dahi savunamamasının yolunu açmaya çalışıyor.

Kültür AŞ’nin Başında 43 Milyonluk Kameraman

İmamoğlu seçimden önce “liyakatla” çalışacağını söylese de göreve başlar başlamaz Beylikdüzü Belediyesi’ndeyken 4 senede 43 milyonluk ihale pasladığıElapro isimli şirketin sahibi olan Serdal Taşkın’ı getirmişti. Serdal Taşkın’ın bütün ihalelere tek başına girerek alması ise başka bir tartışma konusu olmuş vetüm organizasyonun arkasında ise İmamoğlu’nun resmi danışmanlarından olan ve kayyum atanana kadar FETÖ’nün yayın organlarından biri olan Bugün TV’de Programlar Müdürü olan Cengiz Özkarabekir'inortaya çıkmıştı. Serdal Taşkın’ın kameramanken ajans sahibi olarak on milyonlarca liralık ihale alan bir iş adamına dönüşmesi skandal olmasını korurken ardından İBB’nin en önemli kurumlarından biri olan Kültür AŞ’nin başına geçirilmesi daha da çok tartışılacak gibi duruyor.