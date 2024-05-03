Kulp’ta deprem konutları yükseliyor

İlçede yaşanan depremin ardından evleri hasar gören köylüler için yapılan konutlardan 9 tanesi tamamlanmak üzereyken, geriye kalan 10 konutun inşaat çalışmaları ise devam ediyor. Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç, devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kılıç, “6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin ardından evleri hasar gören köylülerimiz için 19 adet villa tarzı deprem konutunun inşası başladı ve şu anda 9 tanesinin büyük bir bölümü tamamlandı. Geriye kalan konutların inşaat çalışmaları ise devam etmektedir. Konutların 7 ile 9 ay içinde tamamlanarak köylülerimize teslim edileceği ve böylece yaşamlarını evlerinde sürdürebilecekleri belirtildi” dedi.

Yaşadıkları deprem felaketi sonrasında yükselen bu konutlarla umut dolu bir bekleyiş içerisinde olan Karpuzlu Mahallesi sakinleri, yeni ve güvenli konutlara kavuşacak olmanın sevincini yaşıyor. Depremin yol açtığı tahribatın ardından, köylülerin yeniden yuvalarına kavuşması için yapılan bu çalışmalar, ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

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