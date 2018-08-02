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Külliye'nin İdari İşler Başkanlığına yeni atama

Kıratlı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına atandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:49
Külliye'nin İdari İşler Başkanlığına yeni atama

Cumhurbaşkanlığı yeniden yapılanıyor. Bazı birimlerde değişiklikler oldu. Genel sekreter yardımcısı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına atandı.

Metin Kıratlı kimdir?

11 11.1969 yılında Ereğli (Konya)'de doğdu. ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. Hâkimlik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Ulaş (Sivas), Çaldıran (Van), Yalvaç (Isparta) ve Manavgat (Antalya) hâkimlikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hâkimliği, daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30/12/2011 tarihinden itibaren genel müdür olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuklu olup, iyi derecede Almanca bilmektedir.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 16:49
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