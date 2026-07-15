Külliye’nin 15 Temmuz Şehitler Anıtı güneş gibi parlıyor

Anıtta ay yıldızı taşıyan 7 insan figürü ile vatanın 7 bölgesini anlatıyor. Vatanın bütün illerinde 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 2 ay boyunca sokakları, meydanları, kışlaları ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni terk etmeyerek milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren milyonlarca vatandaş, tarihe yazılacak bir milli mücadeleyi temsilen 81 adet insan silüeti ile anlatılıyor. Anıtın yüksekliği 31.4 metre, taban alanı 500 metrekare, toplam alanı 2 bin metrekare. Ana konstrüksiyonunda 125 ton çelik kullanılan anıtın ana konstrüksiyonu üzeri ve çevresi 3 bin 400 metrekare Safranbolu Eflani fosilli rustik yeşil mermeri kullanılarak kaplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin ana girişi karşısında mevcut asfalt yol ile ilişkilendirilmiş 2 bin metrekarelik alana yapılan anıt çevresinde ziyaretçilerin dinlenebileceği oturma alanları ve 4 basamaklı anfi düzeni de bulunuyor. Anıtın gece görseli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin aydınlatma kompozisyonunu bozmayacak şekilde yapıldı.