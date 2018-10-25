Külliyen hainlik!

Türkiye’nin geçtiği her kritik virajda sahneye çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemize ambargo uygulanması için kırk takla atıyor. Geçtiğimiz gün İngiltere’ye giderek “Türkiye’de yabancı sermayenin güvencesi yok” açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu, 7 Ağustos 2017’de Alman Focus dergisine verdiği mülakatta, “Türkiye’de kimsenin can ve mal güvenliği yok” demiş, 22 Haziran 2018’de ise Amerika’nın Sesi’ne konuşarak, “Seçimde şaibe var eşit koşullar yok, Erdoğan diktatör” sözlerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’cüler gibi Türkiye’yi yurtdışına gammazladığını belirten siyasiler, CHP’nin iç siyasette umudu kalmadığı için yurtdışına bel bağladığını söylediler.

Kemal umudunu dışarıya bağladı

Akit’e konuşan CHP’nin 24. Dönem İstanbul Milletvekili Faik Tunay, Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’yi yurtdışında şikâyet etmeyi alışkanlık haline getirdiğini ve umudunu ‘dışarıya’ bağladığını söyledi. CHP’li Tunay, “İç siyasette pek bir şey yapamayacağını, başarı elde edemeyeceğini gördüğü için umudunu tamamen dışarı bağlamış durumda. Dışarıdan baskı oluşturma derdinde. Bunlar beyhude çabalar. Geçmişte olduğu gibi yine son sözü millet söyleyecektir” ifadelerini kullandı. Tunay, “İktidara namzet bir CHP muhalefet kavramını da boşaltmış oluyor. Muhalefet böyle olduğu sürece, iktidar her girdiği seçimi kazanır ve karşısında muhalefet olmadığı için özeleştiri de yapamaz. Bir muhalefet partisi iktidarı kora kor eleştirir bu doğaldır ama gidip de sınırlarımızın dışında iktidarı eleştirmek, Türkiye’yi eleştirmek, yabancı yatırımcı gelmesin riskli ortam var’ demek hiç doğru bir yaklaşım tarzı değil. Zaten böyle olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde iktidara gelemiyor. Mesele bu kadar basit ve net” dedi.

FETÖ Meclis’i, Kemal siyaseti bombalıyor

Eski Devlet Bakanı ve 22-24. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Egemen Bağış ise, Kemal Kılıçdaroğlu’nun hiçbir zaman yerli ve milli duruş sergilemediğini belirterek Türkiye’nin bekası için tehdit unsuru haline geldiğini söyledi.Egemen Bağış, “Bugün çok daha net anlaşılıyor ki hain FETÖ’cü yapılanmanın kaset operasyonunun Türkiye’ye ihaneti sonrası Sayın Baykal’ın itibarı hedeflenmiş ve yerine bilinçli şekilde getirilmiş olan Kılıçdaroğlu parlatılmıştır. Kendisinin göreve gelmesinde en çok emeği olanların, ruhlarını satmış şerefsiz FETÖ’cüler olduğu ortadadır. Onlar nasıl milletin uçaklarıyla milletin Meclis’ini bombaladılarsa, dünyanın dört bir yanında içinden çıktıkları ülkeyi karalıyorlarsa, onların desteğiyle ve operasyonuyla ana muhalefet liderliği koltuğuna oturmuş olan zat da onlar gibi farklı uluslararası platformlarda Türkiye’yi kötülemektedir. Kemal Bey’den yerli ve milli duruşu hiçbir zaman göremedik” şeklinde konuştu.

Aday dayatmasına partililer tepkili

CHP’de 105 ilçe ve belde belediye başkan adayının belirlendiği Parti Meclisi (PM) toplantısında, bazı üyelerin, aday belirleme yöntemine ilişkin eleştirilerde bulundukları öğrenildi. CHP PM, Genel BaşkanKemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yerel seçim gündemi ile toplandı.

Aday belirleme yöntemi ile bazı seçim çevrelerindeki adayların görüşüldüğü PM toplantısı 3,5 saat sürdü. Bazı üyelerin, 105 ilçe ve belde belediye başkan adayının belirlendiği toplantıda parti yönetimine eleştirilerde bulundukları belirtildi. Aday adaylığı başvurusunun cuma günü mesai bitiminde tamamlanacağını hatırlatan bazı üyelerin, bugün aday açıklanmasını ise bir “dayatma” olarak nitelediği ifade edildi.