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Külliye'de kabine toplantısı başladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı.
16 Ağustos 2018 Perşembe 15:11
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.00'te başladı.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 15:11
kabine toplantısı
bakanlar kurulu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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