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Külliye'de erken seçim görüşülürken piyasalarda son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "erken seçim" gündemiyle Beştepe'de bir araya geldikleri sırada, dolar 4.10 - 4.11 lira ve euro da 5.07 - 5.08 lira aralığında hareket ediyor.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:06
Külliye'de erken seçim görüşülürken piyasalarda son durum

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "erken seçim" gündemiyle Beştepe'de bir araya geldikleri sırada, dolar 4.10 - 4.11 lira ve euro da 5.07 - 5.08 lira aralığında hareket ediyor.

Dolar geçen hafta 4.1938 lira ile, euro da 5.1941 lira ile rekor düzeye yükselmişti.

Yeni güne yüzde 0.12 düşüşle 108 bin 618 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de, görüşme öncesi 108 bin 620 puanda bulunuyordu.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 14:06
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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