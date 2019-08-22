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Külliye hazımsızlığı Yargıtay’a sıçradı

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak Adli Yılı Açılış Töreni’nin yapılmasını hazmedemeyen baroların ardından 20 Yargıtay üyesi de ‘Bireysel tercihlerle’ törene katılmayacakları iddia edildi. Konunun siyasallaştırıldığını dile getiren AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Akit’e yaptığı açıklamada, “Bu törenin külliyede yapılmasını kendilerine hazmedemeyenler olayı siyasallaştırmaya çalışıyor” dedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:57
Külliye hazımsızlığı Yargıtay’a sıçradı

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Adli Yıl Açılış Töreni’ne 15 günden az bir süre kalırken, açılışın külliyede yapılmasını hazmedemeyen baroların ardından 20 Yargıtay üyesi de ‘Bireysel tercihlerle’ törene katılmayacakları belirtildi.

Yargıtay üyelerinden siyasi açıklama!

2 Eylül Adli Yıl Açılış Töreni’nin Külliye’de yapılacak olmasını hazmedemeyen 42 ilin barosu, çeşitli sebepler ortaya atarak katılmayacaklarını ilan ederken, töreni düzenleyecek olan Yargıtay’ın içerisinde de çürük yumurtalar çıkmaya başladı. Törene sayılı günler kala 20 Yargıtay üyesinin ‘Bireysel tercihler’ yalanıyla törene katılmayacakları iddia edildi.

“Eski sisteme duyulan özlemden kaynaklı girişimlerdir”

Adli Yıl Açılış Töreni’nin tamamen siyasallaştırıldığını vurgulayan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Programın Külliye’de yapılıyor olması kadar doğal bir şey olamaz. Şu anki sistemimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. Yasama, Yürütme ve Yargının birbirinden tamamen ayrıldığı bir sistem içerisindeyiz. Ancak yargıdaki vesayetçiler sistemden rahatsız olmalarından dolayı böyle polemikler çıkarmaya çalışıyorlar. Bu tür olaylar eski sisteme duyulan özlemden kaynaklanan girişimlerdir.” değerlendirmesini yaptı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:57
  1. Ankara
  2. Adli Yıl Açılış Töreni
  3. Yargıtay
  4. 2 Eylül Adli Yıl Açılış Töreni
  5. Külliye
  6. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan
  7. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  8. Yasama Yürütme ve Yargı

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