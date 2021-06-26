Külliye ayarını bozdu! Yandaş Enver iyice şaşırdı

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasında ipler gerildi. Eski başkan Aziz Yıldırım’ın oldukça sert söylemleri cevap veren Ali Koç kendi deyimi ile “kırgınlık” değil “kızgınlık” içerisinde olduğunu söyledi. Yıldırım'la Koç arasındaki kavga artarak devam ederken, CHP yandaşı Aysever'den akıllara zarar bir çıkış geldi.

Kavgayı Külliye'ye bağladı

Hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmek için adeta fırsat kollayan CHP yandaşı Enver Aysever, Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasındaki kavgadan da siyaset çıkardı. Yıldırım'la Koç'ın kavgasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aysever, kavgayı ilginç bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bağladı. CHP'li Aysever, yaptığı sosyal medya paylaşımında "Fenerbahçe ne Ali Koç’un ne Aziz Yıldırım’ın çiftliğidir. Hele sarayın emir eri hiç değildir! Yeter şımarıklığınız, kaprisiniz. Fenerbahçe olmasa sizi kim tanır, kim umursar! Kendinize gelin." ifadelerini kullandı.