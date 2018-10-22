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Kullanmadığı elektriğe milyonluk fatura geldi

Mardin’de bir çiftçiye kullanmadığı elektrik için toplamda 6 milyon lirayı aşan miktarda fatura kesildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 13:46
Kullanmadığı elektriğe milyonluk fatura geldi

Resul Ekrem Şahan / ANKARA

Güneydoğu Anadolu bölgesinde 6 ilde kaçak elektrik kullanan 90 bin aboneye fatura kesemeyen Dicle Elektrik (DEPSAŞ) kendi abonelerini de milyonluk faturalarla mağdur ediyor. Mardin’in Ömerli İlçesi’nde yaşayan Veysi Çiftçi’nin, su kuyusu açtırmak için abone olduğu günden beri başına gelmeyen kalmadı. TEDAŞ’a abonelik için gittiğini belirten Veysi Çiftçi, “2011 yılında TEDAŞ’a  giderek abonelik işlemlerimi tamamladım. Abone olduktan sonra kuyuda su çıkmadı. Su çıkmadığı için ben de fiziki ana hatla bağlantısını yapmadım. Daha sonra bana bir fatura ceza geldi. Duruma itiraz ederek savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcılık git başının çaresine bak dedi ve takipsizlik verdi. Ben de bir üst mahkemeye gittim. O mahkemede takipsizliği uygun gördü, beni reddettiler. 2013 yılının 3’üncü ayında aboneliğimi geçici olarak iptal ettim” dedi.

Kaçak kullanılan elektrik abonelere bölündü!

Çiftçi, verdiği mücadeleyi şu sözlerle anlattı: “Daha sonra dediler ki eğer fiziki bağlantısı yoksa Ömerli’deki birime gidip rapor tutsun biz hepsini sileceğiz. Rapor tuttular, merkeze gönderdiler. Sonra bu iş başka yere döndü. 1 milyon tutarında bir fatura geldi. Sonra 3 milyon tutarında fatura geldi. Şu anda fatura 6 milyon küsur. Bu faturalara da 2012 yılında 3-4 aylık harcama bedeli diye söylüyorlar. Bu konuyu yetkili yerlere ilettim. 2013’te dağıtım ihalesini alan DEPSAŞ’in ildeki yetkilisine çıkıp durumumu izah ettiğimde ise, Mardin’deki tüm kaçak kullanılan elektriği abonelere böldüklerini, bana çıkarılan faturayı ödemekten başka çarem olmadığını söyledi.

Dicle Elektrik Dağıtım'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “3 milyon 15 bin 537 TL’lik fatura özelleştirme öncesine ait TEDAŞ’ın alacağı olup, şirketimiz sadece tahsilata aracılık etmektedir” denildi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 13:46
  1. Mardin
  2. Güneydoğu Anadolu
  3. Kaçak elektrik kullanımı
  4. Dicle Elektrik (DEPSAŞ)
  5. Dicle Elektrik Dağıtım

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