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Aktüel Kullanılmış çay poşetlerini bir daha asla çöpe atmayacaksınız
Aktüel

Kullanılmış çay poşetlerini bir daha asla çöpe atmayacaksınız

Bitki yetiştirmek, özellikle tohumdan yetiştirmek oldukça zordur. Ancak bahçenizi sağlıklı şekilde büyütmek istiyorsanız bunun kolay bir yolu var: Kullanılmış çay poşetlerini toprağa gömmek...

Yeniakit Publisher
2021-11-02 08:58:00 -
Kullanılmış çay poşetlerini bir daha asla çöpe atmayacaksınız

Hafta sonlarınızı bahçenizde çalışarak geçirmeyi seviyor ve tohumdan fidana giden yolculuğa şahit olmak istiyorsanız, size harika bir önerimiz var. Poşet çaylarla çayınızı demledikten sonra saklayıp, bahçenizde kullanacaksınız! Bu sayede hem israftan kurtulacaksınız hem de bahçenizdeki farka tanık olacaksınız. Tek yapmanız gereken, kullanılmış çay poşetlerini toprağa gömmek...

Peki bu küçücük adım ne sağlıyor?

*Poşetteki çay yaprakları doğal gübre vazifesi görür ve toprağı besler.

*Kullanılmış çay poşetleri yabani otları uzak tutmaya yardımcı olur.

*Çay poşetini çiçeklerinizin veya bitkilerinizin köklerine yakın bir yere gömerseniz, çay poşeti toprakta daha fazla su tutulmasını sağlar.

*Kullanılmış poşet çay ve bir miktar öğütülmüş kahve, bitkilerinizi haşaratlardan uzak tutar. Ayrıca solucanlar da bitkileriniz yerine çay yapraklarını yemek zorunda kalır.

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