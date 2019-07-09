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Kullanıcıların sabrı tükenmeye başladı! WhatsApp o özelliği neden getiremiyor?

Dünyanın en çok kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu ve grup katılımları için büyük bir önem arz eden yeni bir özelliği, hala kullanıcıların hizmetine sunulmadı.

09 Temmuz 2019 Salı 15:44
Kullanıcıların sabrı tükenmeye başladı! WhatsApp o özelliği neden getiremiyor?

Anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, günümüzde 1.5 milyardan fazla kişi tarafından aktif olarak kullanıyor. Bu da geliştirici ekip için büyük bir sorumluluk anlamına geliyor. Bunun nedeni, WhatsApp'ın vadettiği özelliklerin kullanıcılar tarafından takip ediliyor olması.

Facebook'un sahip olduğu WhatsApp, yaklaşık üç ay önce yeni bir özellik duyurdu. Duyurulan bu özellik, grup sohbetlerine katılmak istemeyen kullanıcıları yakından ilgilendiriyordu. WhatsApp'a yeni bir gizlilik ayarı gelecekti ve bu ayar kullanıcıların, davet edildikleri gruba girip isteyip istemediklerini soracaktı. Kullanıcılar belirledikleri seçeneklerle gruplara otomatik olarak girebilecekler ya da tercih, kendi ellerinde olacaktı.

WhatsApp blogunda yer alan açıklamaya göre bu özellikle birlikte uygulamanızın "Gizlilik" ayar menüsü içerisine gruplarla ilgili bir seçenek gelecek. Bu seçenek "Herkes", "Kişilerim" ve "Hiç kimse" olmak üzere 3 farklı durum sunacak. Eğer bir kullanıcı, "Hiç kimse" seçeneğini seçerse, kullanıcının gruplara alınması tamamen kendisinin insiyatifinde olacak. 3 gün geçerli olan bir grup bağlantısı yönlendirilecek olan kullanıcı, bu gruba girip isteyip istemediğine karar verecek ve buna göre hareket edecek. Eğer "Kişilerim" seçeneği aktif edilirse, kullanıcıların rehberlerinde kayıtlı olan bir kişinin, kendisini bir gruba eklemesi halinde gruba katılım otomatik olarak gerçekleşecek. Son seçenek olan "Herkes" aktif edildiğinde ise gruplara giriş işleminde kullanıcıya herhangi bir istek seçeneği sunulmayacak ve ilgili kullanıcı, gruba otomatik olarak eklenecek.

WhatsApp'a kaplumbağa benzetmesi

WhatsApp'ın orijinal blog sayfasında yayınlanan bu özellik, ne yazık ki hala pek çok kullanıcı tarafından kullanılamıyor. Bu da kullanıcıların WhatsApp'ın özellik getirme konusunda yavaş olduğunu düşündürüyor. Hatta bir kullanıcı, WhatsApp'a kaplumbağa benzetmesi yaptı.

 

Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman geleceği ise hala bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:44
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