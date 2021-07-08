Kullanıcıları ikaz ettiler: Hızlıca güncelleyin, birçok kişi tehlike altında
ABD merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft, kullanıcılarını ikaz etti. Şirket, oluşan ciddi bir güvenlik açığından dolayı tüm kullanıcılarının güncellemelerini hızlıca yapması gerektiğini duyurdu.
Microsoft, güvenlik araştırmacılarının işletim sisteminde ciddi bir güvenlik açığı bulmasının ardından Windows kullanıcılarının hemen bir güncelleme yüklemesi gerektiğini bildirdi.
PrintNightmare olarak bilinen güvenlik açığı, Windows Yazdırma Biriktiricisi hizmetini etkiliyor. ABD'li siber güvenlik şirketi Sangfor'daki araştırmacılar, yanlışlıkla uygulamayı kullanmak için bir kılavuz yayımladı.
Akşam'ın haberine göre; araştırmacılar, resmi Twitter hesaplarından, birden fazla kullanıcının bir yazıcıya erişmesine müsade eden Yazdırma Biriktiricisinde güvenlik açıkları bulduklarını bildirdiler.