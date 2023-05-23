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Sosyal Medya Kullanıcılar uzun zamandır bekliyordu! Whatsapp’ın beklenen özelliği kullanımda
Sosyal Medya

Kullanıcılar uzun zamandır bekliyordu! Whatsapp’ın beklenen özelliği kullanımda

Yeniakit Publisher
2023-05-23 15:15:00 -
Kullanıcılar uzun zamandır bekliyordu! Whatsapp’ın beklenen özelliği kullanımda

Whatsapp kullanıcılarının beklediği mesaj düzenleme özelliği devreye alındı. Kullanıcılar gönderdikleri mesajları artık düzenleyebilecek.

Whatsapp kullanıcılarının beklediği mesaj düzenleme özelliği devreye alındı. Kullanıcılar gönderdikleri mesajları artık düzenleyebilecek.

Meta'dan yapılan açıklamada, kullanıcıların WhatsApp üzerinden gönderdikleri mesajları 15 dakika içinde düzenleyebilecekleri bildirildi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı çatısı altında toplayan Meta, kullanıcıların WhatsApp üzerinden gönderdikleri mesajları 15 dakika içinde düzenleyebileceklerini duyurdu.

Açıklamada, WhatsApp kullanıcılarının basit bir yazım yanlışını düzeltmek ve bir mesaja ekstra bağlam eklemek gibi sohbetleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceği yeni bir özelliğin getirildiği belirtildi.

Kullanıcıların, gönderdikleri bir mesaja uzun basarak "düzenle" seçeneği ile 15 dakika içinde değişiklik yapabileceğine işaret edilen açıklamada, düzenlenen mesajların "düzenlendi" ifadesi ile işaretleneceği ancak mesajlaşılan kişilerin düzenleme geçmişini göremeyeceği aktarıldı.
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Açıklamada, mesajlar ve yapılan düzenlemelerin uçtan uca şifrelemeyle korunacağı, özelliğin dünya genelinde kullanıma sunulduğu, gelecek haftalarda da herkesin kullanımında olacağı kaydedildi.

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