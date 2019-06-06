Kullanıcılar şokta! WhatsApp yine çöktü Öğle saatlerinde popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta sorunlar başladı. Avrupa'da kullanıcıların yüzde 64'ü WhatsApp'a bağlanamıyor, yüzde 33'lük kesim ise mesaj alamıyor.

Facebook bünyesinde bulunan dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta sorunlar yaşanıyor. WhatsApp kullanmak isteyenler, öğle 12.30'dan itibaren uygulamanın çöktüğünü gördü. Avrupa'da kullanıcıların yüzde 64'ü WhatsApp'a bağlanamazken, yüzde 33'lük bir kesim ise mesaj alamadı. İngiliz medyası, birçok Avrupa ülkesinde görülen sorunun kaynağının henüz bilinmediğini bildiriyor.

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