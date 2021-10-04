Kullanıcılar alternatif uygulamalara yöneldi
Dünya genelinde sosyal medya platformu WhatsApp, Instagram ve Facebook uygulamasına erişim sıkıntısı sonrası kullanıcılar alternatif sosyal medya platformu arayışına girdi.
Sosyal medya kullanıcıları dünya genelinde Instagram ve Facebook'a erişim sağlayamıyor. Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp da erişim sorunu yaşanan platformlar arasında yer alıyor. Yaşanan sorun sonrası kullanıcılar Twitter’dan sitemli paylaşımlarda bulunurken kullanıcılar alternatif arayışa başladı.