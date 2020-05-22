Kullandırdığı finansman 70 milyar TL’ye yükseldi

Kuveyt Türk, bu dönemdeki net kârını ise bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 24,3 artırarak 316 milyon TL’ye çıkardı. Öz varlıklarını 6,8 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 118,3 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini korurken bankacılık sektöründe ise 11. sırada yer aldı.

30 yıllık tecrübe

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle 30 yılı aşkın süredir müşterilerimize hizmet veriyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde de istikrarlı büyümemizi devam ettirdik” dedi. Coronavirüs salgınının 2020 yılının ilk çeyreğinde toplumsal dinamikleri etkilediğini belirten Ufuk Uyan, Kuveyt Türk olarak bu dönemde ana odaklarını müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığı çerçevesinde şekillendirdiklerini ifade etti. Ufuk Uyan, “Süreci yöneten resmi otoritelerin tavsiyeleri doğrultusunda tedbirleri hızlıca aldık. Tüm süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Yeniden yapılandırma imkanı sunduk”

Coronavirüs salgını nedeniyle müşterilerine ve gerçek ihtiyaç sahiplerine bugüne kadar verdikleri destekler hakkında bilgi veren Ufuk Uyan, “Ana gelir faaliyetlerinde bozulma yaşayan müşterilerimize talepleri doğrultusunda gerekli esnek vade ve yeniden yapılandırma imkânı sunduk” dedi. Uyan, şunları söyledi: “Güçlü sermaye ve likidite yapımızla, yüksek aktif kalitemizle, dinamik kurumsal yönetim anlayışımızla, sürekli gelişime odaklı müşteri hizmet modelimizle, teknoloji alanında devam eden yatırımlarımızla, hızlandırdığımız dijital dönüşüm çalışmalarımızla ve yurt dışı açılımlarımızla önümüzdeki dönemde de katılım finans sektörünün öncü kuruluşu olmayı sürdürmeye gayret edeceğiz.”