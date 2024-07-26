Kullanacağı söyleniyor: Airbus'ın yeni nesil jet için Rolls - Royce motoru için o isim aynen böyle demişti! Kararını değerlendirdi

Airbus, Rolls-Royce'un en son motor teknolojisini en çok satan A320neo uçak ailesinin halefinde sunmak için seçenekleri araştırıyor.

Wall Street Journal'ınhaberine göre Airbus, Rolls-Royce ile gelecekteki dar gövdeli jet serisine güç sağlamak için yeni türbin motorlarını kullanma konusunda görüşmelerde bulunuyor.

WSJ'nin uçak üreticisinin ticari uçak bölümü başkanı Christian Scherer'den aktardığı habere göre Airbus, Rolls-Royce'un en son motor teknolojisini en çok satan A320neo uçak ailesinin halefinde sunma seçeneklerini araştırıyor. Avrupalı çok uluslu uçak üreticisi şu anda RTX'in (RTX) Pratt & Whitney ve GE Aerospace (GE) ile Fransız Safran'ın ortak girişimi olan CFM International tarafından üretilen motorları kullanıyor.

Dar gövdeli uçaklar hacim bakımından küresel havacılık endüstrisinin önemli bir bölümünü temsil ediyor ve A320 modelinin bir sonraki iterasyonunda Airbus ile ortaklık kurmak İngiliz mühendislik şirketi için büyük bir kazanç olacaktır.

Scherer, Airbus'ın şu anda A320'de iki motor tipi sunduğunu ve Rolls-Royce'un yeni Ultrafan teknolojisi de dahil olmak üzere yeni nesil uçaklarında üç motor tipi sunabileceğini söyledi. A320 modeli, Boeing'in (BA) 737 MAX modelinin doğrudan rakibi ve uçağın yeni nesli 2030'ların sonlarında pazara girecek.

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