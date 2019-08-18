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'Kullan at' taktiği! "FETÖ, Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdi"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ firarisi Emre Uslu'nun 'Adalet' yürüyüşü döneminde attığı tweetini hatrlatarak, şu korkunç uyarıyı yaptı: "Sayın Kılıçdaroğlu. FETÖ seni harcayacak unutma!"

18 Ağustos 2019 Pazar 21:44
'Kullan at' taktiği! "FETÖ, Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdi"

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde düzenlenen 'Adalet' yürüyüşüne yönelik suikast planlayan DAEŞ'li terörist Oğuzhan Korkmaz'ın ifadeleri, FETÖ firarisi Emre Uslu tarafından o dönemde atılan bir tweet mesajını akıllara getirdi. 

DEAŞ'lı terörist Oğuzhan Korkmaz ifadesinde suikast talimatını terör örgütünden aldığını belirterek, "İçinde AK Parti bayrağı olan bir araçla saldırıyı düzenlemem istendi." demişti.

Tam da yürüyüşün yapıldığı günlerde FETÖ firarisi Emre Uslu da şu Tweet'i paylaşmıştı:

"RTE rejimini tanıyorsam kitlelerin katılacağı Adalet Yürüyüşü'ne İZMİT İSTANBUL'A YAKLAŞINCA SALDIRACAKTIR."

Gökçek: FETÖ'cüler seni harcayacak...

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, terörist Oğuzhan Korkmaz'ın saldırı için harekete geçmesinden birkaç gün önce (22 Haziran 2017) firari Emre Uslu tarafından atılan Tweet'e dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Emre Uslu'nun Tweeti size FETÖ'cülerin suikast yapacağının açık belgesi. 

Yani diyorlar ki 'Kılıçdaroğlu CHP'de seninle işimiz bitti. CHP'de değişiklik zamanı geldi.'

Unutma FETÖ'cüler adamı pohpohlar. İşleri bitince anında harcarlar. FETÖ'cüler seni harcayacaklar. Unutma." 

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 21:44
  1. Ankara
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. FETÖ
  4. Emre Uslu
  5. Melih Gökçek

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