Kulisleri sallayan iddia! Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Bazı bakanlıklara iş dünyasından isimler getirilince, "Ülkeyi şirket gibi yönetmeye kalkıyorlar" diyen CHP, Cumhurbaşkanlığı'na bir CEO'yu aday göstermeye hazırlanıyor.

CHP'nin dolasıyla Millet İttifakı'nın 2023'teki başkanlık seçiminde adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı belli değil.

Millet İttifakı'nın ikinci büyük partisi İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı CHP'nin aday göstermesi durumunda destekleyeceklerini açıkladı.

İttifakın adayının partili mi partisiz mi olmasının daha doğru olacağı tartışılırken gazeteci Emin Çapa, Kılıçdaroğlu'nun adayının kimsenin tahmin etmediği birisi olduğunu aldığı kulis bilgilerine dayanarak isim vermeden ama tarif ederek açıkladı.

Halk TV programcısı Emin Çapa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen" bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde çalışmalar yürüttüğünü öne sürdü.

"Ben ciddi bir şok yaşadım"

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Çapa'nın "Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım, henüz emin değilim" dediği ismi CHP liderinin onayı olmadan açıklayamayacağını söyledi.

Dün bu paylaşımları yapan Çapa, bugün katıldığı bir tv programında adayın partilerle bağı olmayan, yurtdışında iş yapmış başarılı bir CEO olduğunu söyledi. Borsatek'in haberine göre; Çapa'nın işaret ettiği ismin Muhtar Kent olduğu iddia edildi.

Aynı zamanda ABD vatandaşı

Ancak CHP'li kaynaklar, Çapa'nın kulis paylaşımında tarif edilen kişi Muhtar Kent olsa da bunun henüz olgunlaşmış bir durumda olmadığını belirtiyor. Kent ile ilgili önemli başka bir nokta ise Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ABD vatandaşı olması.