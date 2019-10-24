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Kulisleri sallayan iddia! Gül ve Babacan vaz mı geçti?

Yazar Fatih Ergin, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın yeni parti kurma çalışmalarını rafa kaldırabileceğini iddia etti.

24 Ekim 2019 Perşembe 15:02
Kulisleri sallayan iddia! Gül ve Babacan vaz mı geçti?

Yazar Fatih Ergin bugünkü yazısında, Abdullah Gül ve Ali Babacan cephesinin yeni parti kurma çalışmalarının rafa kalkabileceğini belirtti.

Günboyu gazetesi yazarı Fatih Ergin, bugünkü "Gül ve Babacan parti kurabilecek mi?" başlıklı yazısında, yani parti kurma çalışmalarını sürdüren Abdullah Gül-Ali Babacan cephesinden bilgileri köşesine taşıdı.

Ergin, "Gül ve ekibi, eğer bir erken seçim olmazsa, kurulacak yeni partinin 2023'e kadar kendisini ayakta tutmasının zor olacağını, hatta imkânı olmayacağını da değerlendiriyorlar. Bu sebeple, Gül ve Babacan oluşumlarının partileşme hareketi, erken seçime işaret eden gelişmelerin yoğunluğuna göre hızlanacak ya da yavaşlayacak... Ve belki de parti kurmaktan vazgeçecekler." dedi.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:02
  1. Fatih Ergin
  2. Abdullah Gül
  3. Ali Babacan

YORUM YAZ

  • Güzide Taban, Güzide Taban, 6 sa önce
    Türkiye bir felaketle karşılasın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan idare edemesin, yıpransın, bize de buradan bir ekmek düşsün diye bekliyorlar
  • Millet Millet 8 sa önce
    Şu hakikati kimse unutmasın ki!... Hiçbir zaman iki espriden bir doğru çıkmaz. Vede bu iki şahsın Erdoğansız bir hiç olduğu İNŞAALLAAAH en yakın zamanda anlaşılacaktır.
  • BiruniBiruni10 sa önce
    Korkaklar bin kere ölür, yiğit bir kere ölür vatanın korkaklara değil yiğitleri ihtiyacı var oda zaten var .
  • CabirCabir15 sa önce
    Siz partinizi kurun seçimlere girin ekonomiden ümidini kesen milyonları yanınızda bulacaksınız.
  • MisafirMisafir15 sa önce
    Günün adamı olmaya çalışma, hakikatin adamı olmaya çalış. Çünkü gün değişir, hakikat değişmez.Hz Mevlana.
  • HamzaHamza15 sa önce
    Kayseri'li olarak 1000 tane OY'um olsa,VALLAHİ bir tanesini bile sana vermezdim...Çünkü sen,seni en üst makamlara getirenlere az zulüm etmedin...Hep yalnız bıraktın ve sahip çıkmadın,çıkamadın...Bütün açıklamaların EMPERYALİSTLERİ ve UŞAKLARINI sevindirdiği için; artık sana ASLA GÜVENMİYORUM...
  • yusufyusuf15 sa önce
    Ne Yaparsaniz Yapin ..... olduğunuz ortada
  • TeyfikTeyfik16 sa önce
    evet rafa kaldırmaları yakışır. Gerek yok
  • CühelaCühela16 sa önce
    Siyasette ne denir bilmem ama hayatta buna döneklik denir.
  • teomanteoman16 sa önce
    Lastik top attı araç yolda kaldı..
  • Mehmet karaMehmet kara16 sa önce
    Sinsiler 
  • Ali DemirciAli Demirci16 sa önce
    Niye,ne oldu? Erdoğan sizi ters köşeye mi yatırdı? Dünyayı ters köşeye yatırdı.İyiki Erdoğan'ı BAŞKAN SEÇMİŞİM,iyiki Ak Partiye OY VERMİŞİM...TEREDDÜT YOK,AK PARTİYLE YOLA DEVAM
  • Sokağın sesiSokağın sesi16 sa önce
    Bülent bütün çevresini kurtardı! Bunlarda yakınlarını kurtarırsa sıkıntı kalmaz PARTİ FALAN KURMAZLAR! Hepsi BLÖF. LAKİN FETÖ DEN AKLANMALARI GEREKİR!!!
  • milletmillet16 sa önce
    Cesareti olmayan korkak fırsatçılar Zafer abidesi dikemezler.Hele hele davasına ihanet edenlere bu millet taviz vermez eyvallah etmez.Hadi siyasetin yaşayan ölüler mezarlığına marş marş
  • AhmetAhmet17 sa önce
    Kazan patladı demek.
  • HizipSavarHizipSavar17 sa önce
    en doğru olanı yaparlar zaman sol geçinen cenah gibi tek olma zamanı. 
  • MahmutMahmut17 sa önce
    Bunlardamı 120 dk veya 150 dk istiyor(kaç dakka verelim) acaba ?
  • aliçoaliço17 sa önce
    Ali Babacan çok üst düzey bir insandır...Özgeçmişini okuyan başarılarla dolu bir geçmişi olduğunu görür...Ekonomi bakanıyken en refah düzeyi yüksek günlerimizi yaşamıştık...Oysa şimdi öylemi tek laf var "Bakın burası çok önemli" veya "EYT gündemimizde yok"...
  • İsmail Yavuzİsmail Yavuz17 sa önce
    Keşke parti kursanız sizin ne mal olduğunuzu bu millet tam anlamıyla öğrenmiş olur. İNŞALLAH Kurarsınız.
  • MİSAFİR42 MİSAFİR42 17 sa önce
    BUNLARIN TÜM HESABI TAYYİP ERDOĞAN IN BAŞARISIZLIĞI ÜZERİNE KURGULUDUR TIPKI CHP+HDPKK GİBİ HESAPLARINA GÖRE SURİYE DE HÜKÜMET BAŞARISIZ OLACAK ŞEHİTLER ÇOK GELECEK HALK HÜKÜMETE TEPKİ GÖSTERECEK BUNLARDA KURT PUSLU HAVAYI SEVER MİSALİ BUNLAR ORTAYA KURTARICI GİBİ ÇIKACAKLAR ÇOK BEKLERSİNİZ KÜKÜMET ŞİMDİ SEÇİME GİTSE SİLİP SÜPÜRÜR BUNU İYİ BİLİYORLAR VESSELAM
  • samimsamim17 sa önce
    nasıl rafa kaldırmasın öyle bir adam varki karşılarındahah tamam bitti dendiğinde küllerinden doğuyor bu millete bu ümmete umut veriyor umudunu yeşertiyor onlarada mal mal seyretmek ve çaresizlik kalıyor

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