Kulisleri sallayan iddia! Gül ve Babacan vaz mı geçti?

Yazar Fatih Ergin bugünkü yazısında, Abdullah Gül ve Ali Babacan cephesinin yeni parti kurma çalışmalarının rafa kalkabileceğini belirtti.

Günboyu gazetesi yazarı Fatih Ergin, bugünkü "Gül ve Babacan parti kurabilecek mi?" başlıklı yazısında, yani parti kurma çalışmalarını sürdüren Abdullah Gül-Ali Babacan cephesinden bilgileri köşesine taşıdı.

Ergin, "Gül ve ekibi, eğer bir erken seçim olmazsa, kurulacak yeni partinin 2023'e kadar kendisini ayakta tutmasının zor olacağını, hatta imkânı olmayacağını da değerlendiriyorlar. Bu sebeple, Gül ve Babacan oluşumlarının partileşme hareketi, erken seçime işaret eden gelişmelerin yoğunluğuna göre hızlanacak ya da yavaşlayacak... Ve belki de parti kurmaktan vazgeçecekler." dedi.