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Kulisleri sallayan Fatih Terim iddiası

Galatasaray'da transferine kesin gözüyle bakılan Radamel Falcao transferi için gündemi sallayan bir iddia geldi. Menajer Bayram Tutumlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Kolombiyalı golcüyü istemediği söyledi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:39
Kulisleri sallayan Fatih Terim iddiası

Transfer dönemi boyunca Radamel Falcao transferiyle uğraşan ve transferi kısa sürede açıklaması beklenen Galatasaray yönetimine İspanya'dan ilginç bir tepki geldi.

"Fatih Terim Falcao'yu istemiyor"

Falcao'nun maliyetini, yaşını ve son performansını değerlendiren menajer Bayram Tutumlu, Başkan Mustafa Cengiz'e çağrıda bulunurken, ünlü menajer sosyal medya hesabından "Fatih Terim'i günahım kadar sevmem, ama hoca Falcao'yu istemiyor, ben de aynı görüşteyim. Başkan Falcao bitmiş bir adam sana seçim kazandırmaz, sırf seçimleri kazanmak için Galatasaray'ı böyle 25 milyonluk yükün altına sokma" ifadelerini kullanarak sarı kırmızılı camiaya açık bir mesaj gönderdi.

"Falcao yerine Marıano'yu al"

İspanya'da Sevilla kulübüyle içli dışlı olan ve Monchi ile birçok transferin (Son olarak Cengiz Ünder ve Fernando) altına imza atan Bayram Tutumlu, Galatasaray'a Mariano Diaz'ı işaret ederken, tecrübeli menajerin yıldız futbolcu için "Real Madrid Mariano'yu satıyor, gel bu parayı onu al, paran yetmezse senelere böleriz. Oyuncu daha çok genç, Fatih Terim de oynatır ödediğinden fazla paraya satarsın" önerisi ise bir hayli dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:39
  1. Bayram Tutumlu
  2. Galatasaray
  3. Radamel Falcao
  4. Falcao
  5. Galatasaray Falcao
  6. Sevilla
  7. Monchi
  8. Mariano Diaz

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