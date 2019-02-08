Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"

Son dönemde kulisleri hareketlendiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeni parti kuracağı iddiaları ile ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor. Yeni oluşum için yerel seçim sonuçları beklenirken, seçimde beklenen sonuçların alınamaması durumunda AK Parti içindeki küskünlerin yeni parti etrafında toplanması bekleniyor. “Türkiye iyi yönetilmiyor” tespiti ile bir araya gelen AK Parti’liler, harekete geçmek için 31 Mart seçimlerini bekliyor.Abdullah Gül’ün desteğini alan Ali Babacan’ın liderliğinde yola çıkması beklenen AK Parti’li küskünler, iktidar partisinin yerel seçimden başarısızlıkla çıkması durumunda hemen harekete geçecek. AK Parti içindeki sessiz desteğe de güvenen küskünler, iktidar partisinin gücünü koruması durumunda da alternatif bir yapı olarak varlığını “AK Parti içinde” ya da “yeni bir parti”de sürdürme kararını verecek.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir’in haberine göre, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi arayışlarına hız verdiği kulislerde konuşulmaya başlanan bu oluşum “Gül destekli Babacan hareketi” olarak isimlendiriliyor. Ankara’da, AK Parti Genel Merkezi’nin yakınındaki Çukurambar semtinde bulunan çok sayıdaki büroda hararetli tartışmalar yapıldığı ve bu tartışmaların halen AK Parti içinde varlığını sürdüren isimlerce de yakından izlendiği konuşuluyor.

Abdullah Gül destekli

Edinilen bilgiye göre, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçmişteki kritik dönemlerde “aşırı temkinli” tutumu nedeniyle görev almaktan kaçındığı için artık AK Parti’li muhaliflerce “vitrindeki isim” olarak düşünülmüyor. Gül’e yakınlığıyla bilinen ve ekonomi yönetimi konusunda Erdoğan’la farklı görüşlere sahip olduğu için “üstü çizilen” eski bakan Ali Babacan’ın ismi süreç içinde öne çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de konuşulan ancak Saray sıcak bakmadığı için aday gösterilmeyen Babacan’ın liderliğinde yürütülmesi beklenen hareket, yapılan toplantılarda yol haritası belirlenmeye çalışılıyor.

31 Mart milat olacak

AK Parti’nin yönetim kadroları ve hükümetlerinde etkili görevlerde bulunan isimlerin de destek verdiği bu hareket için 31 Mart yerel seçimleri milat olacak. Yerel seçimlerde AK Parti’nin güçsüzleşmesine katkıda bulundukları izlenimi doğurmamak için yerel seçimlere kadar bekleyeceği bildirilen hareket, iki temel seçenekli yol haritası belirledi: “AK Parti’nin yerel seçimlerden başarısızlıkla çıkması durumunda hemen hareket geçmek” ya da “Yaşanacak bir olağanüstülükte seçenek olarak hazır bulunmak için parti içinde ya da yeni bir partide bir arada durmak.” Parti kurma hazırlıkları olduğu konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ise AK Parti’de etkili olabilecek bir hareketi ortaya koyabileceği düşünülmüyor. Davutoğlu’nun bazı eski milletvekilleri ile akademisyenlerden oluşan sınırlı bir kadro ile hareket ettiği, bundan güçlü bir yapı çıkmayacağı ancak Ali Babacan liderliğindeki bir harekete destek olabilecekleri bildiriliyor.

AK Parti içindeki destekçiler

Büyük bölümü AK Parti dışında kalan bu isimler partide varlığını sürdüren “sessiz grup”un desteğine de güveniyor. Bakan Berat Albayrak’ın ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki kadroların gücünün artması ile etkisizleşen ve aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bu isimlerin de olası bir gelişme durumunda bu harekete destek vermesine kesin gözüyle bakılıyor.