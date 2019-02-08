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Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeni parti kuracağı söylentileri gün geçtikçe artarken, Ankara'da kulisleri sarsacak önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti'deki küskünlerin, Abdullah Gül'ün başını çektiği yeni partiye katılacakları iddia edildi.

08 Şubat 2019 Cuma 15:16
Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"

Son dönemde kulisleri hareketlendiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeni parti kuracağı iddiaları ile ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor. Yeni oluşum için yerel seçim sonuçları beklenirken, seçimde beklenen sonuçların alınamaması durumunda AK Parti içindeki küskünlerin yeni parti etrafında toplanması bekleniyor. “Türkiye iyi yönetilmiyor” tespiti ile bir araya gelen AK Parti’liler, harekete geçmek için 31 Mart seçimlerini bekliyor.Abdullah Gül’ün desteğini alan Ali Babacan’ın liderliğinde yola çıkması beklenen AK Parti’li küskünler, iktidar partisinin yerel seçimden başarısızlıkla çıkması durumunda hemen harekete geçecek. AK Parti içindeki sessiz desteğe de güvenen küskünler, iktidar partisinin gücünü koruması durumunda da alternatif bir yapı olarak varlığını “AK Parti içinde” ya da “yeni bir parti”de sürdürme kararını verecek.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir’in haberine göre, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi arayışlarına hız verdiği kulislerde konuşulmaya başlanan bu oluşum “Gül destekli Babacan hareketi” olarak isimlendiriliyor. Ankara’da, AK Parti Genel Merkezi’nin yakınındaki Çukurambar semtinde bulunan çok sayıdaki büroda hararetli tartışmalar yapıldığı ve bu tartışmaların halen AK Parti içinde varlığını sürdüren isimlerce de yakından izlendiği konuşuluyor.

Abdullah Gül destekli

Edinilen bilgiye göre, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçmişteki kritik dönemlerde “aşırı temkinli” tutumu nedeniyle görev almaktan kaçındığı için artık AK Parti’li muhaliflerce “vitrindeki isim” olarak düşünülmüyor. Gül’e yakınlığıyla bilinen ve ekonomi yönetimi konusunda Erdoğan’la farklı görüşlere sahip olduğu için “üstü çizilen” eski bakan Ali Babacan’ın ismi süreç içinde öne çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de konuşulan ancak Saray sıcak bakmadığı için aday gösterilmeyen Babacan’ın liderliğinde yürütülmesi beklenen hareket, yapılan toplantılarda yol haritası belirlenmeye çalışılıyor.

31 Mart milat olacak

AK Parti’nin yönetim kadroları ve hükümetlerinde etkili görevlerde bulunan isimlerin de destek verdiği bu hareket için 31 Mart yerel seçimleri milat olacak. Yerel seçimlerde AK Parti’nin güçsüzleşmesine katkıda bulundukları izlenimi doğurmamak için yerel seçimlere kadar bekleyeceği bildirilen hareket, iki temel seçenekli yol haritası belirledi: “AK Parti’nin yerel seçimlerden başarısızlıkla çıkması durumunda hemen hareket geçmek” ya da “Yaşanacak bir olağanüstülükte seçenek olarak hazır bulunmak için parti içinde ya da yeni bir partide bir arada durmak.” Parti kurma hazırlıkları olduğu konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ise AK Parti’de etkili olabilecek bir hareketi ortaya koyabileceği düşünülmüyor. Davutoğlu’nun bazı eski milletvekilleri ile akademisyenlerden oluşan sınırlı bir kadro ile hareket ettiği, bundan güçlü bir yapı çıkmayacağı ancak Ali Babacan liderliğindeki bir harekete destek olabilecekleri bildiriliyor.

AK Parti içindeki destekçiler

Büyük bölümü AK Parti dışında kalan bu isimler partide varlığını sürdüren “sessiz grup”un desteğine de güveniyor. Bakan Berat Albayrak’ın ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki kadroların gücünün artması ile etkisizleşen ve aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bu isimlerin de olası bir gelişme durumunda bu harekete destek vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 15:16
  1. Ankara
  2. AK Parti
  3. AK Partili küskünler
  4. flaş iddia
  5. Abdullah Gül
  6. Abdullah Gül yeni parti
  7. Ali Babacan
  8. Ahmet Davutoğlu
  9. AK Partili küskünler Abdullah Gül'e katılacak

YORUM YAZ

  • EMREEMRE2 dk önce
    Emre der ki; etmeyin yazık ediyorsunuz kendinize. ortada hol yok, yumurta yok. Doğmamış çocuğa don biçmenin anlamı ne şimdi. Ya parti kurmazlarsa, o zaman bu isimlere hakaret edenler bunun hesabını huzuru mahşerde nasıl verecekler. Elbette parti kurmaları doğru olmaz. Parti kurmaya teşebbüs etsinler. Sözlerinizi o zaman sertleştiriniz. Ama yine de hakaret etmeyiniz.
  • DURAN DEMİR DURAN DEMİR 20 dk önce
    Birgün gibi ne idüğü belli pacavranın iddiasını önemseyip bu sitede yayınlamanızı esefle karşılıyorum bunlar fitneci başı yılanlar sizdemi bunlara uyumaktasınız el insaf
  • Kadir ArkınKadir Arkın28 dk önce
    her seçim aynı film! izlemekten bıktık vallahi
  • t.şahint.şahin29 dk önce
    tarih tekerrür edecek..ha abdullatif şener ha abdullah gül ..havasını alacak..Abdullatif şener gibi...
  • NurNur32 dk önce
    Ne olacak yani ak partililerde onlara oy mu verecekkulisler karışmış nemenem şey !!Se
  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 43 dk önce
    Geber
  • gg47 dk önce
    çankaya noterinden hiç birşey olmaz.gölgesinden korkan pasif bir zevat
  • MardinliMardinli49 dk önce
    Bu abdullah gül uturmiyacagina benziyor uturur veya uturmaz bileceği bir şeydir.Kesinlikle parti kuracak niye kuracak karistirmak için.Zaten işi kArıştırmaktır yoksa ne istiyor sen başbakan bakan cumhur başkanı daha istiyorsun.Demekki bu adam boş değil kesinlikle parti kuracak
  • MİLLİ DÜŞÜNCEMİLLİ DÜŞÜNCE50 dk önce
    Bu tür haberleri ara sıra okuyor ve gülüyorum.Ali Babacan için birşey demem olmaz ama Abdullah Gül için diyeceğim şuki,Abdullah Gül'e herşeyi hazırlayıp gel şu koltuğa otur demeden gelmez...Yani hazırcıdır Gül,Erdoğan'ın sayesinde Cumhurbaşkanı oldu,tabiki başta Allah'ın kısmet etmesi gelir ama Gül'de lider vasfı yoktur.Şahsım adına konuşuyorum eğerki Gül konumunda biri olsaydım Akp'yi şimdiye kadar yarı yarıya böler ve iktidardan uzak bırakırdım.Bu millet eğer 16 yıldır sabrediyorsa muhalefetin olmadığındandır.Millet oy vereceği partiye güven duyması gerekir.Allah'tan hayırlısını dilemekten başka ne gelir elimizden.
  • MursiyMursiy52 dk önce
    Iñanmoyorum.kurarlarsa.alayi geksin derim.
  • HüseyinHüseyin52 dk önce
    Kağnının gölgesinde yatan it gölgeyi kendi gölgesi sanırmış.
  • MehmetMehmet55 dk önce
    Küskünler demiyelim de... Artıklar partisi diyelim.

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