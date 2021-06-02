  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afgan istihbaratçılar vuruldu! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Ahmet Davutoğlu güldürdü: İlk seçimde iktidar olacağız
30 adrese eşzamanlı baskın
Adaptasyon sürecine dikkat
Siyaset Kulisleri hareketlendirecek gelişme! CHP'de Baykal depremi
Siyaset

Kulisleri hareketlendirecek gelişme! CHP'de Baykal depremi

CHP'den ayrılıp parti kuranlara bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal parti kuruyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 10:51:00 -
Kulisleri hareketlendirecek gelişme! CHP'de Baykal depremi

Bir süre önce CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal hakkında medyaya yansıyan ‘Baykal’ın kızı parti kuruyor’ iddiaları gazeteci Mahmut Övür tarafından doğrulandı.

Övür’ün ‘İkinci Baykal sahaya iniyor’ başlıklı yazısı…

Baykal'ın kızı parti kuruyor

Dışarıdan siyaseti dizayn etme hamlelerine paralel erken seçim baskıları yoğunlaşırken, içeride de hareketlilik sürüyor.

Özellikle ana muhalefet partisi CHP içinde yeni arayışlar birbirini izliyor. Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'den sonra yeni bir siyasi yolculuk daha başlıyor. Geçen yıl "Parti kuruyor" diye haberleri çıkan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal artık sahaya iniyor.

Aslı Baykal'ın bu noktaya gelişinde kuşkusuz Kılıçdaroğlu yönetiminin son dönemde giderek netleşen yerli ve küresel "dostlar" siyasetinin katkısı büyük.

Bu konuda hassasiyetiyle tanınan eski bakan, eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'in başını çektiği bir grup, ısrarla Deniz Baykal ismi etrafında CHP'nin değişen rotasına itiraz ediyor ve bir çıkış yolu arıyordu. Sevigen ve arkadaşlarına göre Baykal, CHP'nin kuruluş felsefesiyle örtüşen "milli" bir isimdi ve hem Türkiye'nin hem de CHP'nin yaşadığı derin küresel kuşatma ancak bu isimle aşılabilirdi.

Sevigen uzun bir süre bu düşüncesinde ısrar edince konu siyaset kulislerinde konuşulmaya başladı, hatta o günlerde basına da "Baykal'ın kızı parti kuruyor" diye yansıdı. Ancak babasının rahatsızlığı döneminde yanından hiç ayrılmayan Aslı Baykal, ilk başlarda bu yaklaşıma sıcak bakmıyor, yapılan baskıları "Bir bölen" olmamak için reddediyordu.

Son birkaç gündür tam tersi haberler geliyor. Eski CHP milletvekilleri, il başkanları, meclis üyeleri, hatta Anadolu'daki CHP yöneticileri arasında inanılmaz bir telefon ve mesaj trafiği yaşanıyor. Ve herkes birbirine şu mesajı atıyor: "Aslı Baykal siyasete giriyor."

Durumu, süreci yakından bilen Sevigen'e sordum:

"Evet, böyle bir hazırlığımız var ve Aslı Baykal'la birlikte Anadolu'yu dolaşacağız."

Bir anlamda, öncelikle pandemiye ve ekonomik sıkıntılara rağmen oyunu artıramayan, halka umut veremeyen, sürekli "kendi öz evlatlarını bertaraf eden" CHP yönetiminin halkta, daha doğrusu gerçek CHP'liler nezdinde nasıl bir algısı olduğu ölçülecek.

Sevigen'e göre bu sadece "halkla muhabbet" yolculuğu ama şunu da ekliyor:

"Atatürk'ün partisini kimselere de yem etmeyeceğiz, CHP sahipsiz değil."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

1905

işte bukadar basit chp,nin ipi bunların elinde chp,nin sonunu yani kılıçdaroğlu,nu bunlar getirecek tıpkı sayın ince,sarıgül,ve diğerleri artı deniz baykalın kızı gibileri chp,nin ayağının altına taş koyarak bitirecekler her şeye ümit bağlayan kılıçdaroğlu her seçimde yenilen kılıçdaroğlu kendi sonunu hazırladı ve vakti geldi eeee etme bulma dünyası kasetle geldin bu defa farklı bir şeyle gidersin artık good by kılıçdaroğlu ne diyelim hayırlısı olsun gün ola harman ola sap samana karışmadan biter bu iş gari
  • Yanıtla

Engin

CHP liler in parti kurup ayrılması. Chp yi FETÖ ve pkk ya bırakmasıdır. Mücadele edemediler.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay