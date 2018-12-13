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Kulisler hareketlendi! CHP'de İstanbul yarışını bitiren fotoğraf

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesiyle bir araya geldi. Görüşme esnasında çekilen fotoğraf, "CHP'de İstanbul için adaylık yarışı bitti. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu olacak" şeklinde yorumlandı.

13 Aralık 2018 Perşembe 16:44
Kulisler hareketlendi! CHP'de İstanbul yarışını bitiren fotoğraf

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki evinde kahvaltı eşliğinde yapılan görüşmede yerel seçim çalışmalarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

Gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmadı

Basına kapalı olarak gerçekleşen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da yer aldığı görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Kılıçdaroğlu, görüşme sonrasında gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ziyarete ilişkin fotoğraflar Beylikdüzü Belediyesinin basın bürosu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

"CHP'de adaylık yarışı bitti"

Ziyaret "CHP'de adaylık yarışı bitti. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu olacak" şeklinde yorumlandı.

Ekrem İmamoğlu İle Verdiği Poz 'Adaylık Yarışı Bitti' Şeklinde Yorumlandı" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/kilicdaroglunun-ekrem-imamoglu-ile-verdigi-poz-adaylik-yarisi-bitti-seklinde-yorumlandi-2ec655.jpg" alt=""/>

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:44
  1. İstanbul
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Beylikdüzü
  4. Beylikdüzü Belediyesi
  5. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • görkemgörkem20 dk önce
    COK GÜZEL BIR AILE FOTOGRAFI..
  • ArnavutArnavut23 dk önce
    Chp yetkilileri İslam dinine muhalifliğimizi bırakıyoruz,din ile ilgili hiçbir şekilde geriye dönüş olmayacaktır yönünde açıklamalar yapmadıkları müddetçe ve bu yönde icraatlar ortaya koymadığı taktirde yıllarca muhalefette kalacaktır.
  • İsminle müsemma ol lan!İsminle müsemma ol lan!37 dk önce
    Ziya Müezzinoğlu diye bir adam vardı, rakı işlerine bakıyordu. Bu İmamoğlu da dinsiz partinin adayı mı olcek? İşe bak ha!
Bugünkü Akit

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