Kulisler hareketlendi! CHP'de İstanbul yarışını bitiren fotoğraf

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki evinde kahvaltı eşliğinde yapılan görüşmede yerel seçim çalışmalarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

Gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmadı

Basına kapalı olarak gerçekleşen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da yer aldığı görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Kılıçdaroğlu, görüşme sonrasında gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ziyarete ilişkin fotoğraflar Beylikdüzü Belediyesinin basın bürosu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

"CHP'de adaylık yarışı bitti"

Ziyaret "CHP'de adaylık yarışı bitti. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu olacak" şeklinde yorumlandı.

Ekrem İmamoğlu İle Verdiği Poz 'Adaylık Yarışı Bitti' Şeklinde Yorumlandı" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/kilicdaroglunun-ekrem-imamoglu-ile-verdigi-poz-adaylik-yarisi-bitti-seklinde-yorumlandi-2ec655.jpg" alt=""/>