İSTANBUL (AA) - Hrant Dink Vakfı öncülüğünde Türkiye Tiyatro Vakfı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık iş birliğiyle hazırlanan "Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz" sergisi açıldı.

1911 ile 2006 yılları arasında yaşamış İstanbullu tiyatro sanatçısı ve yayıncı Hagop Ayvaz'ın tiyatro arşivinden bir seçki sunan sergi, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta ziyaret edilebilecek.

Üç ana bölümden oluşan serginin ilk bölümü sanatçının yaşamı paralelinde İstanbul'da Ermenice tiyatro üretimi ve etkinliklerine, ikinci bölümü Ayvaz'ın 1946-1996'da yayımladığı Kulis dergisine, son bölüm ise Osmanlı ve Türk tiyatro tarihinde mihenk taşı olmuş birçok sanatçıya, topluluğa, oyuna ve mekana odaklanıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat Sergiler Direktörü ve serginin küratörlerinden Kevser Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin kültür tarihi açısından çok önemli bir arşivi barındırdığını ifade ederek, "Hrant Dink Vakfı'nın özenli çalışması sayesinde neredeyse 100 yıla yayılan bir kültür tarihi arşivine erişilebiliyor. Ayrıca Türkiye tiyatro tarihi açısından da Osmanlı'nın son Cumhuriyet'in ilk dönemlerinin kültür dönüşümüne tanıklık ediliyor." dedi.

- Sergi, Kulis dergisi çevresinde şekilleniyor

Güler, serginin Hagop Ayvaz'ın Kulis dergisi çevresinde şekillendiğini belirterek, "Bu dergi 50 yıl boyunca Hagop Bey'in üstün çabaları sonucu çıkarılabilmiş bir dergidir. Dergi birçok açıdan memleketin hem popüler kültür hem tiyatro kültürü hem de aslında kültür sanat ortamını anlamamıza yardımcı oluyor." diye konuştu.

Serginin gelecek hafta 3 boyutlu olarak da erişilebilir olacağını aktaran Güler, kıymetli yazarların tiyatro tarihi hakkında yazıları, Hagop Ayvaz arşivinden görseller ve kent, bellek, hafıza bağlamında yazıların yer aldığı bir katalog hazırladıklarını dile getirdi.

Serginin küratöryal ekibinden Banu Atça ise Hagop Ayvaz'ın vefatından sonra arşivinin Agos gazetesine bağışlandığını aktararak, uzun süredir Hrant Dink Vakfı tarafından katalog ve dijitalleştirme çalışmaları yapıldığını söyledi.

- Hagop Ayvaz arşivi çevrim içi erişime açıldı

Atça, serginin devasa bir arşivden hareketle oluşturulduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Sergi 19. yüzyılın ortalarından günümüze kadar Türkiye tiyatrosunun 150 yıllık bir dönemini kapsıyor. 2006 yılında, Ayvaz'ın vefatının ardından Agos gazetesine bağışlanan arşivde, 300'e yakın Osmanlıca, Ermenice ve Türkçe el yazması tiyatro oyunu metni, yine üç dilde toplam 300'ün üzerinde matbu tiyatro metni, 500'den fazla Ermenice ve Türkçe süreli yayın, dergi ve broşür, yaklaşık olarak 12 bin fotoğraf, afiş, karikatür, gazete ve dergi kupürü, davetiye, çizim ve kartpostal yer alıyor. Sergide bu görsellerden sadece 350 kadarına yer verebildik. Arşivde ayrıca Ayvaz'ın bazı kişisel eşyaları, aldığı ödüller ve 1946-1996'da kesintisiz olarak yayımladığı Ermenice kültür-sanat dergisi Kulis'in 1104 sayılık tam koleksiyonu bulunuyor. Ziyaretçilerimiz Kulis dergisinin yer aldığı bu bölümü gezdiklerinde arşivin de genel kapsamına tanık olacaklar. Popüler pek çok sanatçıyla karşılaşmanın yanında 1800'lü yılların sonuna doğru Osmanlı ve Türkiye'de gelişen modern tiyatronun başaktörlerini de tarihsel süreç içerisinde görebilecekler."

Arşivin sergiyle eş zamanlı olarak araştırmacılara ve meraklılarına dijital olarak erşime açıldığını belirten Atça, Hrant Dink Vakfı web sitesinden ulaşılabileceğini ifade etti.

Yapı Kredi Yayınları tarafından aynı adla İngilizce-Türkçe kataloğu da hazırlanan sergi, 21 Şubat'a kadar Yapı Kredi Kültür Sanat'ta ziyaret edilebilecek.

