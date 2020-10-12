  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Küle dönen evde çekmecedeki Türk bayrakları yanmadı
Aktüel

Küle dönen evde çekmecedeki Türk bayrakları yanmadı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 09:07:06 -
Küle dönen evde çekmecedeki Türk bayrakları yanmadı

HATAY (AA) - Hatay'daki orman yangınında alevlerin sıçramasıyla tamamen kullanılamaz hale gelen bir evde, çekmecedeki Türk bayraklarının yanmaması dikkati çekti.

Belen ilçesinde 3 gün önce çıkan yangın, Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi’ndeki 3 çocuk babası emekli İlhan Saydam’ın evini de kullanılamaz hale getirdi.

Ormanlık alandan evine sıçrayan alevlerde tüm eşyaları küle dönen Saydam'ın, yatak odasında çekmecede duran Türk bayrakları ise zarar görmedi.

Evinde gazetecilere açıklamada bulunan İlhan Saydam, evi alevlerin yaklaşmasıyla terk ettiklerini söyledi.

Yangının kontrol altına alınmasıyla evlerine döndüklerini belirten Saydam, acı bir manzarayla karşılaştıklarını dile getirdi.

Zor da olsa girdikleri evlerinde çekmeceleri kontrol ettiğini ifade eden Saydam, yatak odasında bütün eşyaların kül olduğunu, sadece 4 Türk bayrağının yanmadığını anlattı.

Saydam, yanmayan Türk bayraklarından birisini de evinin girişine astı.

Dün incelemede bulunmak üzere bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da evi yanan aileyi ziyaret etmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump Beyaz Saray'da miting yaptı
Dünya

Trump Beyaz Saray'da miting yaptı

Koronavirüse yakalanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk kez kamuya açık bir etkinliğe katılarak, 3 Kasım seçimleri için..
Ermenistan'dan küstah çıkış
Dünya

Ermenistan'dan küstah çıkış

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında gerilim sürerken Erivan yönetimi akılalmaz yalanlarını sürdürüyor.
Gökçek'ten hodri meydan: Yayınlayın, düzeltelim
Gündem

Gökçek'ten hodri meydan: Yayınlayın, düzeltelim

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'deki torpillere ve bu torpillerle alınan yüksek maaşlara işaret ederek "Yanlışsa s..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay