Külçe külçe, çılgınlar gibi altın toplamaya başladılar! Herkes şaşkın: Altın için rüzgar tersine döndü, yangın yakında

Ons altında yaşanan inişler ve çıkışlar iç piyasada da fiyatları yeniden şekillendiriyor. 2 bin dolar barajının üzerine bir kez daha yükselen ons altın iç piyasada fiyatları yukarı çekmişti. Peki, ons altının 2 bin 17 dolar seviyelerinde yer aldığı mayıs ayının ilk haftasında iç piyasada fiyatlar ne şekilde?

Yüksek miktarda alım yapanların tercihlerinden olan cumhuriyet altını ise bugün 9 bin 168 liradan geri alınırken, 9 bin 306 liradan da satışa sunuluyor. Piyasalarda işlem göre diğer altın türlerinde son fiyatlar ise şu şekilde…

Fiyatlar son dönemlerde küresel gelişmelere bağlı olarak resmen rekor kırdı. Özellikle ons ve gram altındaki rakamlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülkemizde büyün bir yatırım aracı olarak görülen ve tercih edilen son zamanda talep konusunda rekor seviyeleri görmeye başladı. Uzmanların yaptığı açıklamasına göre altın fiyatlarında artık rüzgar resmen tersine esiyor.

Külçe külçe, çılgınlar gibi altın toplamaya başladılar! Herkes şaşkın

Altın fiyatlarındaki günlük kayıp artarak 2 bin dolar seviyelerine kadar düştü. Bu durum yatırımcıların dikkatini çekti. Altın toplamaya başladılar.

TÜRKİYE’DEN TALEP ARTTI

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Yatırım yapacak vatandaşlar da tercihini yine altından yana kullandı. Altına olan talep resmen rekor kırdı. Piyasalardan alınan son rakamlara göre külçe formundaki altın yılın ilk çeyreğinde 50 ton olarak tercih edildi.

GRAM ALTIN NE OLUR?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise ons altındaki desteğe değinirken, gram altının daha da arttığını belirtti.

FED YORUMU!

Altın fiyatlarını etkileyen FED kararına dikkat çeken bir diğer tahmin ise Tunç Şatıroğlu'dan geldi “FED beklendiği gibi 25 baz puan faiz artırımı yaptı. Bundan sonra verilere bakarak karar verecek. Piyasalar artık faiz artışı yapılmasını daha beklemiyor. Haziran toplantısında faizi basit bırakması bekleniyor. Powell faiz artırımına son verdik demedi ama bunu diyemez. O zaman faiz indirimleri tartışılmaya başlar. Beklenti de bu şekildeydi esasında.” dedi.

DİKKAT ÇEKEN ALTIN YORUMU YÜKSELİŞ TRENDİNDE!

Altın piyasasına dair değerlendirme yapan Tunç Şatıroğlu, “Altında bizim takip ettiğimiz şey ABD 10 yıllıklardır. Altın için pozitif bir ortam oluştu. FED faiz kararından sonra 48 saat içinde anormal şeyler oluyor. Ondan sonra rayına oturuyor. Şu anda altın fiyatlarında bir rayına oturma var. Altın yükseliş trendine girdi ve halen o trend devam ediyor. Bu ortamda düşüşler alım fırsatıdır. Bundan sonra ons altında yükselişler bekliyorum. Gelecek haftadan itibaren altın fiyatlarında yükseliş devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

FİYAT DÜŞÜŞLERİ KALICI DEĞİL!

ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından düşen altın fiyatlarına da vurgu yapan Tunç Şatıroğlu, “Piyasa beklentilerini aşan bir veri açıklanmasıyla beraber altın fiyatlarında bir gerileme olması olağan. Açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi FED’in faiz kararı alırken dikkat ettiği verilerden bir tanesi. Bunun beklentileri aşması ile altın fiyatları geriledi. Altın için bir hedef sapması görmeyiz. Bunlar kalıcı düşüşler değil. Gelecek hafta altın fiyatlarının yükseliş trendine uygun bir şekilde yeniden yükseldiğini görebiliriz. Ons altında tüm zamanların rekoru kırmak için bir sıçrama olabilir. Buna dair piyasa gelişmelerini takip edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel pay piyasaları, ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikası kararlarını açıkladığı haftada karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta için gözler ABD enflasyon verilerine çevrildi.

Geçen hafta yatırımcıların odağında merkez bankaları, yoğun makroekonomik takvim ve bilançolar bulunurken, alınan karışık sinyaller piyasaların yön bulmasını zorlaştırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed), hafta içindeki toplantıda politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Geçen yılın mart ayından bu yana 10. faiz artırımını gerçekleştiren banka, faiz oranını toplam 500 baz puan yükseltmiş oldu.

"Yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde etmek için bazı ek politika sıkılaşmasının uygun olabileceğinin öngörüldüğüne" ilişkin ifadenin açıklamadan çıkarılması ise dikkati çekti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın haziranda faiz artışını durduracağına kesin gözüyle bakıldığını ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağının haziran toplantısında ele alınacağını söylediğini hatırlattı.

Öte yandan, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC), First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmasıyla yatışan bankacılık krizinin, bu hafta ABD'de yeniden etkili olmasına karşın devlet yetkililerinden ve bankalardan yapılan açıklamalar bölgesel banka hisselerinde oynaklığı artırdı.

Söz konusu bankalardan Pacwest'in, stratejik varlıkların satışı dahil olmak üzere opsiyonlarını değerlendirdiğini ve son dönemde ilgi gösteren potansiyel yatırımcı ve partnerlerle görüşmelerin sürdüğünü açıklamasının ardından bankanın hisselerinde dalga boyları artmış ve yüksek oynaklık nedeniyle birçok kez işlemler durdurulmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde hafta boyunca yaklaşık 30 baz puanlık dalgalanma görülürken, haftayı yaklaşık 2 baz puan artışla yüzde 3,44'ten tamamladı. Düşüş eğilimli bir seyir izleyen dolar endeksi ise haftayı önceki kapanışının yaklaşık yüzde 0,5 altında 101,2'den kapattı.

Altının ons fiyatı, hafta içinde 2.065,4 dolarla Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 2.016,9 dolardan tamamladı.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıyan Brent petrolün varil fiyatı 71,5 dolar ile yaklaşık son bir senenin en düşük seviyesine inmesinin ardından haftayı yüzde 6,2 düşüşle 75,2 dolardan kapattı.

- New York borsaları karışık seyir izledi

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz artışını durduracağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Banka'nın yıl sonuna kadar 50 baz puan faiz indirimi yapabileceğinin fiyatlandığını ancak Powell'ın toplantıda konuya ilişkin sorulara "Şu anda faiz indirimini düşünemeyiz." şeklinde cevap verdiğini anımsattı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5 artması bekleniyor.

- Avrupa'da gözler BoE'ye çevrildi

Avrupa borsalarında, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdığı haftada karışık bir seyir izlenirken, gelecek hafta için İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Öte yandan, gelecek hafta açıklanacak Çin'de TÜFE'nin nisanda yıllık yüzde 1 artması bekleniyor.

Geçen hafta bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de hizmet sektörü PMI 56,4'e gerilese de genişlemenin devam ettiğine işaret ederken, imalat sanayi PMI'ın 49,5'le beklentilerin altında kalması sanayi üretiminde daralmanın başladığı sinyalini verdi.

Analistler, Çin ekonomisine ilişkin endişelerin devam etmesine karşın para ve maliye politikalarının destekleyici yönde kullanılabileceği beklentilerinin risk iştahını desteklediğini ifade etti.

Dolar/TL, haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 19,5033'ten tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 4.300 ve 4.200 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın ise direnç olarak öne çıkabileceğini söyledi.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi hazine dengesi, çarşamba günü sanayi üretimi ve işsizlik oranı, perşembe günü haftalık para ve banka istatistikleri ve cuma günü perakende satış verileri takip edilecek.

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