Kulak temizliği nasıl yapılmalı?

Her insanın kulakları kirlenir. Kulak kiri fizyolojik akıntılarla oluşur ve bu kir engellenemez.

Kulağınızın dış kısmını havlu veya peçeteyle temizleyebilirsiniz. Fakat iç kısmını kulak pamuğuyla temizlemeye asla çalışmayın! Kulak pamukları kiri temizlemediği gibi daha da ilerilere itilmesine neden olmaktadır.

Şayet vücudunuz çok kulak kiri üretiyor ve bu kulak kiri işitme problemi yaşamanıza sebep oluyorsa kulaklarınızı 2-6 ay arasında hastane ortamında yıkatma veya vakum yöntemiyle temizletebilirsiniz.