Kulak çınlamasına ne iyi gelir? Kulak çınlaması birisinin bizi andığının göstergesi mi?

Kulak çınlaması neden olur? Özellikle sabahları daha sık görülen kulak çınlamasının sebebi nedir? Yataktan çıkmama isteği oluyor mu? Kemiklerin kırılmış, dayak yemiş gibi uyanma oluyor mu? Böyle olan kişi fibromiyalji mi olmuştur? fibromiyalji mi? O nedir? Halk arasında iltihapsız kas romatizması olarak geçen kireçlenmeden sonra en sık gözlenen bir romatizmadır. Bu fibromiyalji sadece kas ve istelet sistemini etkilemiyor. Vücudumuzdaki bir çok sistemi etkiliyor. Bunlardan bir tanesi de işitme burada da kulak çınlaması yapıyor. Kulak çınlamasının sizi ananlarla bir ilgisinin olmadığı görülmekte.

Kulak çınlamasının nedenleri?

Fibromiyalji olma faktörleri neler? fibromiyalji aileden birinde varsa, görülme riski 8 kat artar. Tıp dilinde kulak çınlamasına 'tinnitus' denir ve genelde önemsiz olan bu çınlamalar, nadir de olsa altta yatan bir rahatsızlığın habercisi olabilir.

Çınlama sürekli hale geldiyse, uykusuzluk, dikkat bozukluğu, baş dönmesi gibi belirtilere neden oluyorsa veya herhangi bir şekilde günlük yaşantınızda sorun teşkil etmeye başladıysa, kulak burun boğaz doktoruna başvurmanız gerekir. Kulak çınlamasından şikayetçi olan kişiler çınlamayı farklı şekillerde, ancak kendilerine göre tarif edebilirler çünkü çoğunlukla bu ses dışarıdan duyulamaz. Uğuldama, vınlama, vızıltı, çınlama şeklinde, şiddeti kişiden kişiye değişen ve kulakta veya bazen de 'kafanın içinde' duyulan bir ses olarak tanımlandığı olur. Kulak çınlaması genel olarak başkaları tarafından duyulamaz ancak ender de olsa, dışarıdan da duyulabilen çınlamalar vardır. Sıra kulak çınlamasının neden kaynaklandığına geldiğinde, sayılabilecek belli başlı nedenler olmasına karşın, bazı çınlamaların kaynağının belirlenemediği de olur.

İşitme kaybı

Yaşın ilerlemesiyle birlikte doğal olarak ortaya çıkan işitme kaybı, işitme sinirlerinin hassasiyetinin azalmasına ve kulak çınlamasına neden olur. Gençlerde ise sürekli gürültülü ortamlarda bulunmak, yüksek sesle ve kulaklıkla müzik dinlemek ya da gürültülü iş makinelerine yakın çalışmak gibi nedenlerden kaynaklanan işitme kaybı ve kulak çınlaması görülebilir.

İç kulaktaki hücrelerin hasar görmesi – İç kulakta bulunan, ince tüyler ses dalgalarına göre hareket ederler ve kulak hücrelerini, beyinde ses olarak algılanacak bir elektrik sinyali yaymaları için harekete geçirirler. Eğer kulaktaki bu tüyler zarar görmüşlerse, hücreler rastgele elektrik sinyali sızdırmaya başlarlar ve bu da bize çınlama olarak yansır.

Kulak kiri – Kulak salgısı, kirleri tutarak ve bakteri büyümesini yavaşlatarak kulak kanalını korumaya alır. Ancak doğal bir şekilde atılamayacak kadar çok kir biriktiğinde işitme kaybı ya da kulak zarı tahrişi gibi nedenlerden dolayı kulak çınlaması meydana gelebilir.

Kulağı etkileyen hastalıklar – Kulağı etkileyen her türlü enfeksiyon, orta kulak iltihabı, labirent iltihabı, sinüzit, alerji ve nezle benzeri rahatsızlıkların çınlamaya neden olduğuna sık rastlanır.

Kulak kemiğindeki değişimler – Otoskleroz denilen orta kulak içindeki kemik eklemlerinin sertleşmesi işitmeyi etkiler be kulak çınlamasına yol açabilir. Daha çok aileden gelen bir sorun olan kulak kemiği büyümesi nedeniyle bu durum ortaya çıkar.

Meniere Hastalığı – Kulak çınlaması, anormal iç kulak sıvı basıncı nedeniyle, iç kulakta oluşan Meniere hastalığının erken bir habercisi olabilir.

Anemi – Kansızlık da denilen anemide, kırmızı kan hücrelerinin azlığı nedeniyle bazı durumlarda kan incelerek oldukça hızlı akmaya ve kulakta çınlama sesine neden olabilmektedir. Kadınlarda hormonal değişimler.