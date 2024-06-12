Kulağı delik Hande Fırat'tan, Fetullah Gülen'le ilgili şok iddia! "Edindiğim bilgilere göre..." deyip tüm Türkiye'ye böyle duyurdu! "Üç harfliler" detayı resmen olay oldu

Hande Fırat, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sağlık durumu ve örgüt içindeki çekişmeleri yazdı. Gülen'in Pensilvanya’daki çiftlikten ayrıldığını ifade eden Fırat, örgüt içindeki kavgaların artmasının sebeplerinden biri olarak Gülen'in sağlık durumunun kötüleşmesini gösterdi. Fırat, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Baktılar sadece fotoğraf paylaşarak olmuyor, “öldü” söylentisi aldı başını gitti, konuşmalarının sık sık kesildiği yani montajlandığı bir video dolaşıma sokuldu. Ancak FETÖ elebaşının sağlığının iyi olmadığı bu videodan da anlaşılıyor. Sadece şeker değil, hem demans hem de böbrek hastası. Edindiğim bilgilere göre, hastalıkları nedeniyle zamanının çoğunu uyuyarak geçiriyor. Gelelim diğer bilgilere...

ÇİFTLİKTEN ‘BÜYÜ, ÜÇ HARFLİLER’ GEREKÇESİYLE AYRILMA

-Pensilvanya’daki çiftlikten Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz gibi isimlerin de kandırması ve biraz da kendi isteği ile ayrıldı. Gerekçe ise büyü, üç harflilerin geldiği, sağlığının daha iyi olacağı, takip edildiği...

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FETÖ ELEBAŞI NEREDE

-Başka ülke ya da başka bir eyalette değil. Aynı eyalette yer değiştirdi.

-CIA’in güvenli evinde olduğu iddiası da doğru değil. (...)"