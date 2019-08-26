Kula Ziraat Odası Başkanı Topal’ın acı günü Bir süredir akciğer yetmezliği sebebi ile hastanede tedavi gören Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal’ın annesi Şefika Topal hayatını kaybetti.

Bir süredir akciğer yetmezliği sebebi ile hastanede tedavi gören Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal’ın annesi Şefika Topal hayatını kaybetti.

82 yaşında akciğer yetmezliği sebebiyle vefat eden Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal’ın annesi Şefika Topal için Gidişler Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Topal, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ahmetli Mahallesi ebedi mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, sivil toplum kuruluş başkanları, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, siyasi parti yöneticileri, okul müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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