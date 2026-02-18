  • İSTANBUL
Etkinlikler

Kula sokaklarında Ramazan coşkusu çocuklarla canlandı!

Manisa’nın Kula ilçesinde Fatih Ortaokulu öğrencileri, unutulmaya yüz tutan Ramazan geleneklerini yaşatmak için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ellerinde davullarıyla mahalle aralarına dağılan minikler, okudukları manilerle komşularına eski Ramazanların manevi atmosferini yeniden yaşattı.

Kula’da eğitim veren Fatih Ortaokulu tarafından Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla özel bir etkinlik düzenlendi. Okul yönetimi ve öğrencilerin hazırladığı program kapsamında öğrenciler, geleneksel Ramazan davulcusu kıyafetleri giyerek mahalle aralarında davul çalıp maniler söyledi.

Mahalle sakinlerinin ilgiyle takip ettiği etkinlikte renkli görüntüler oluşurken, özellikle çocuklar ve aileler öğrencileri alkışlarla destekledi. Ramazan ayının simgelerinden biri olan davul geleneğinin yaşatılması, vatandaşlara nostaljik anlar yaşattı.

 

Programın bir diğer bölümünde ise öğrenciler tarafından hazırlanan imsakiyeler vatandaşlara dağıtıldı. İftar ve sahur vakitlerini gösteren imsakiyeler, mahalle sakinlerine takdim edilirken öğrenciler Ramazan ayının manevi anlamı üzerine sohbet etti.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada, bu tür etkinliklerin öğrencilerin kültürel değerleri öğrenmesi ve yaşatması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ramazan ayının yalnızca ibadetlerle değil, gelenek ve göreneklerin aktarılmasıyla da anlam kazandığı belirtilerek, öğrencilerin gösterdiği ilgi ve özveriden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Veliler ve mahalle sakinleri ise geçmişten günümüze uzanan Ramazan geleneklerinin çocuklar aracılığıyla yaşatılmasının önemli olduğunu belirterek, etkinliğin hem eğitici hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir yön taşıdığını dile getirdi.

