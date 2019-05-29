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Kula Deri OSB’nin ismi değişiyor

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kula Deri Organize Sanayi Müteşebbis Heyeti Toplantısına katılmak üzere Kula’ya geldi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:34
Kula Deri OSB’nin ismi değişiyor

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kula Deri Organize Sanayi Müteşebbis Heyeti Toplantısına katılmak üzere Kula’ya geldi. Yapılan toplantıda Kula Deri Organize Sanayi Bölgesi’nin isminin Kula Karma Deri ve İhtisas Sanayi Bölgesi olarak değiştirilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yapılmasına karar verildi.


Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kula Deri Organize Sanayi Müteşebbis Heyeti’nin Mayıs ayı toplantısına katıldı. Vali Deniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kula Deri Organize Sanayi Bölgesi’nin ismi, Kula Karma Deri ve İhtisas Sanayi Bölgesi olarak değiştirilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yapılmasına karar verildi. Ayrıca OSB Müteşebbis Heyetinde görevli üyeler, alınan kararla değiştirildi.


Öte yandan Kula Karma Deri ve İhtisas Sanayi Bölgesi’nin onaylı imar planı içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 363 bin 781 metrekare alanın, metrekare birim fiyatının belirlenmesi amacıyla Kula Kaymakamlığı Milli Emlak Şefiliğine başvuru yapılması da kararlaştırıldı.


2 bin 500 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek olan Kula Karma Deri ve İhtisas Sanayi Bölgesi, ilk olarak 220 adada bulunan 949 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek.


Vali Deniz başkanlığında Kula Belediyesi Ek Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve müteşebbis heyeti katıldı.


Toplantı sonrasında Manisa Valisi Ahmet Deniz ve beraberindeki heyet, Kula’nın tarihi öneme sahip olan ve yangın sonucu atıl durumda kalan Zafer Okulunda incelemelerde bulundu. Vali Deniz, Zafer Okulu’nda incelemelerinin ardından Kula tarihi evlerini gezerek ilçedeki temaslarını tamamladı.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:34
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