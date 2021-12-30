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Siyaset "Kul hakkı" diyen Kılıçdaroğlu'na fena kapak
Siyaset

"Kul hakkı" diyen Kılıçdaroğlu'na fena kapak

Randevusu olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet kurumlarına gidip içeri girmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de Milli Eğitim Bakanlığı'na gitti. Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kim kul hakkı yiyorsa karşısında beni bulacak” ifadeleri de tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 16:50:00 -
"Kul hakkı" diyen Kılıçdaroğlu'na fena kapak

 yeniakit  Ankara 

Randevusu olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet kurumlarına gidip içeri girmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de Milli Eğitim Bakanlığı'na gitti.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kim kul hakkı yiyorsa karşısında beni bulacak” ifadeleri de tepkiyle karşılandı. Sosyal medya hebasından paylaşımda bulunan AK Parti MKYK Üyesi, Sosyal Politikalar Başkan. Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, “Sen Kul Hakkından Bahsedecek En Son İnsan Bile Değilsin” dedi.

Ergence tavırları bir kenara bırak

Hacı Bayram Türkoğlu, “Ergence Tavırları, Provakatif Ağzı Bir Kenara Bırak. Sen MEB'den Değil, Verdigin Namus Sözünü Yere Düşürüp 13 Bin İnsanı İşten Çıkaran ve Yerine Terör İltisaklıları İstihdam Eden Pop Star Ekrem İmamoğlu'ndan Randevu Al” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Faruk tekkilic

gitme devlet adamı nasıl olunur öğren
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sami

kul hakkını bilirmi, helâlleşmesin ne olduğunu bilmediği gibi. dahada esaslı soru Türkiyemiz menfaatine bir şey biliyormu?
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