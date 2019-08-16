Kükürtlü sabunun cilde faydaları nelerdir? Kükürtlü sabun yüze kullanılır mı? Kükürtlü sabun sivilcelere iyi gelir mi?

KÜKÜRTLÜ SABUN NE İÇİN KULLANILIR?

Kükürt madeninden üretilen bu sabun tamamen doğal yollarla hazırlanıp kullanıcılarına sunuluyor. Yağlı ve problemli cilt yapılarında, egzama ve sedef rahatsızlıklarında oldukça olumlu sonuçlar veren kükürt sabununu kuru ciltlerin kullanması bazı istenmeyen sonuçlara sebebiyet verebilir. Bu sebeple cilt yapınızı iyi teşhis etmeli doğru malzemeleri seçmelisiniz.

KÜKÜRTLÜ SABUNUN YÜZE FAYDALARI

Sivilcelerde, akne tedavisinde ve gözeneklerin temizlenmesinde kullanılan kükürtlü sabun yağlı ciltlerin bir numaralı kurtarıcısı.

Sabak akşam kükürtlü sabunla yüzünüzü yıkadığınızda ve bu işlemi düzenli tekrarladığınızda üç dört hafta içinde artık sivilcelerin sizi terk ettiğini gözlemleyeceksiniz.

Cilt lekelerinde de etkili olduğu görülen kükürtlü sabunu su bazlı bir kremle uyguladığınızda bu sorunun da sizin için bir problem olmaktan çıktığına şahit olacaksınız.

KÜKÜRTLÜ SABUNUN SAÇA NASIL UYGULANIR?

Egzamalı ya da kepekli yapıdaki saç derisinden muzdaripseniz edinmeniz gereken ilk ürün kükürtlü sabun olmalı.

Islattığınız saçınıza sabunu uyguladıktan sonra saç derisine masaj yaparak bir süre ovun ve sonra durulayın. Bu işlemi haftada iki defa yaptığınızda ve sabırla devam ettiğinizde olumlu sonuçlar elde edeceksiniz.

AŞIRI KULLANIMINDA DİKKAT!

Faydası olan her şeyde olduğu gibi kükürtlü sabunun da fazla kullanımı zararlı. Böyle bir durumcildinizi ve saçınızı tahriş edip ciltte erken yaşlanmaya sebep olacaktır.