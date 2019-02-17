Kuklalar bir bir ötmeye başladı... Sisi'den ılımlı İslam çağrısı!

Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah el Sisi Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı.

Konferansta Batı'ya şirin görünme çabalarıyla enteresan mesajlar veren Sisi, İslami retorikte reform çağrısı yaptı.

ABD kuklası bin Selman'ın reform hareketleri

Orta Doğu'da radikalleşme ve terörle mücadele için İslami söylemleri değiştirmek gerektiğini savunan Sisi'nin açıklamaları daha önce 'Ilımlı İslam' ifadesini kullanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile örtüşüyor.

Sisi, "Müslüman bir ülke lideri olarak ilk kez bu kadar net konuşuyorum. Çünkü dini retorikte reforma gidilmemesi hem Müslüman ülkelerde hem tüm dünyada acıların kaynağını oluşturuyor. Son yıllarda radikal terörist ideolojisinin tüm dünyadaki istikrar ve güvenliğe oluşturduğu etkiyi gördüğünüzü düşünüyorum" diye konuştu.

Aklınca Türkiye'yi kötüledi

Açıklamalarında isim vermeden Türkiye'yi de eleştirmeye kalkan Sisi, ağır ithamlarda bulundu.

Suriye'de yabancı savaşçıların bulunmasının sorumlusunun Türkiye olduğunu idda eden Sisi'nin açıklamaları Avrupalı dostları tarafından memnuniyetle karşılandı.