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Dünya Kukla BAE'den görülmemiş ihanet! İbranice'yi bile söktüler
Dünya

Kukla BAE'den görülmemiş ihanet! İbranice'yi bile söktüler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in temsilcisinin gerçekleştirdiği görüşmeye tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 20:37:00 -

Geçtiğimiz ay ilişkilerini "tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya varan Siyonist İsrail ve Batı kuklası Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) İslam dünyasından tepki yağarken 'pes' dedirten bir görüşme geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in temsilcisiyle görüntülü bir konuşma gerçekleştirilmesine tepki yağdı.

Görüşmede BAE'nin temsilcisinin Netanyahu ile İbranice konuşması dikkat çekti.

BAE ile yapılan anlaşmayı değerlendiren Netanyahu, "Bu tarihi bir barış. Sen de bunu harfiyen vücuda getiren kişisin. İşte bundan dolayı gerçekten tebrik ederim ve sana çok teşekkür ederim. Seni burada görmek istiyorum. Seni büyük bir sevgiyle karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun konuşmasının soundan "İnşallah" demesi de dikkatlerden kaçmadı.

Zayed'in temsilcisi de "İnşallah" diyerek Netanyahu'yu BAE'de ağırlamak için heyecan duyacaklarını söyledi.

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