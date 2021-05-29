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Gündem Küfürü alkışlayan kitleye bak, Gezi'yi anla! Eşcinsel sapkın Barbaros Şansal'ın iğrenç videosu
Gündem

Küfürü alkışlayan kitleye bak, Gezi'yi anla! Eşcinsel sapkın Barbaros Şansal'ın iğrenç videosu

Eşcinsel terzi yamağı Barbaros Şansal, Gezi kalkışmasının sekizinci yıldönümünde twitter hesabından kendisine ait bir video paylaştı. Kalkışmanın yaşandığı günlerde kaydedilen videoda, Şansal'ın iğrenç üslubunu alkışlayan kişiler, Gezicilerin nasıl bir ahlak yapısına sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 21:36:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gezi kalkışması, 8. yıldönümünde de kalkışmacılar tarafından gündeme getirilmeye devam ediyor.

Marifetmiş gibi yeniden paylaştı!

Eşcinsel sapkın Barbaros Şansal, ar damarının çatladığını bir kez daha ıspatladı. Şansal, iğrenç bir üslupla küfür dolu konuşmasını marifetmiş gibi yeniden paylaştı. Videoda, bel altı ifadeler kullanarak konuşma yapan Şansal'ı alkışlayanlar ise Gezici kitlenin kimlerden oluştuğunu bir kez daha gösterdi.

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