Küfürü alkışlayan kitleye bak, Gezi'yi anla! Eşcinsel sapkın Barbaros Şansal'ın iğrenç videosu

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Gezi kalkışması, 8. yıldönümünde de kalkışmacılar tarafından gündeme getirilmeye devam ediyor.

Marifetmiş gibi yeniden paylaştı!

Eşcinsel sapkın Barbaros Şansal, ar damarının çatladığını bir kez daha ıspatladı. Şansal, iğrenç bir üslupla küfür dolu konuşmasını marifetmiş gibi yeniden paylaştı. Videoda, bel altı ifadeler kullanarak konuşma yapan Şansal'ı alkışlayanlar ise Gezici kitlenin kimlerden oluştuğunu bir kez daha gösterdi.