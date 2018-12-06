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Küfürlü paylaşımlarda bulunan öğretmen gözaltına alındı

Tekirdağ'da bir lisede beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan şahıs, sosyal medya üzerinden küfürlü paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

06 Aralık 2018 Perşembe 10:35
Küfürlü paylaşımlarda bulunan öğretmen gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sosyal medya hesabından küfürlü paylaşımlarda bulunan öğretmen C.D.K., gözaltına alındı.

Muratlı ilçesindeki bir lisede beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan C.D.K. hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden küfürlü paylaşımlar yapması üzerine inceleme başlatıldı. İncelemenin ardından C.D.K., Muratlı Kaymakamlığı tarafından açığa alındı. Hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulan öğretmen, polis tarafından gözaltına alındı. Muratlı Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen öğretmen, adliyeye sevk edilecek.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:35
  1. Tekirdağ
  2. Muratlı
  3. Beden eğitimi öğretmeni
  4. küfürlü paylaşım
  5. Gözaltı

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  • cccccc23 dk önce
    Gerdirilip kazığa oturtulsun.
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