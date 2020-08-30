Küfürler havada uçuşmuştu! Masterchef'te şimdi de kavga çıktı

Devşirme programları Türkiye’de yayınlayarak servetine servet katan Acun Ilıcalı’nın kanalında bir skandal daha yaşandı.

Masterchef yarışmacısının ettiği küfürlerle gündeme gelen yarışmacılar bu sefer kavgaya tutuştular.

TV8’de yayınlanan Masterchef Türkiye programında büyük bir kavga çıktı. Kadın yarışmacılar ve erkek yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı.

Yayınlanan son bölümünde yemek yapmaya çalışan yarışmacılar, yarışı kaybedince kulise dönen kadın ve erkekler kavgaya giriştiler ve birbirlerinin üzerine yürüdüler. Temasın eşiğine gelinen programda diğer yarışmacılar ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Kadınlar tarafında da bağırışlar ve çığırışlar eksik olmadı. Kadınların arasındaki kavga ‘edep’ üzerinden yapılarak hayli edepsiz şekilde oldu.

Türkiye’de Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kanal yurtdışından aldığı programları kendi formatında yayınlıyor.