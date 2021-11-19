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Siyaset Küfürbaz Türkkan hakkında dikkat çeken iddia! 'Meral Akşener konuşma yasağı getirdi'
Siyaset

Küfürbaz Türkkan hakkında dikkat çeken iddia! 'Meral Akşener konuşma yasağı getirdi'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl'de şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a konuşma yasağı getirdiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 23:22:00 -
Küfürbaz Türkkan hakkında dikkat çeken iddia! 'Meral Akşener konuşma yasağı getirdi'

 Yeniakit.com.tr 

Şehit bacısına küfrettikten sonra önce inkar edip ardından bir "özür" videosu yayımlayan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan kayıplara karıştı. Gazete Beyaz, partisinin grup toplantısına da katılmayan İP'li Türkkan hakkında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

'Akşener uyardı' iddiası

Haberde Türkkan'a ilişkin şu kulis bilgilerine yer verildi:

"Kamuoyunda yoğun tepkiler söz konusu. İYİ Parti bu konunun daha fazla gündemde olmasını istemiyor. Türkkan'ın herhangi bir şekilde açıklama yapması veya bir demeç vermesi veya sosyal medyadan herhangi bir paylaşımda bulunması istenmiyor. Bu noktada da İP Genel Başkanı Meral Akşener'in bu yönde bir uyarıda bulunduğu kulislere yansıyan bilgiler dahilinde. Türkkan hakkındaki fezleke artık Karma Komisyon'da. Bu olayın artık bir yandan hukuki, bir yandan siyasi boyutu var."

Türkkan'ın dokunulmazlığı kalkacak mı?

İP'li Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir karar çıkarsa, Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapılacak. Salt çoğunluk sağlanırsa Türkkan'ın dokunulmazlığı kalkmış olacak. Bu arada AK Parti ile MHP'nin vekil sayısı, salt çoğunluğu sağlıyor.

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