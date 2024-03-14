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Gündem Küfürbaz Milletvekili Cemal Enginyurt! Bakın hangi yarışmada birinci olmuş?
Gündem

Küfürbaz Milletvekili Cemal Enginyurt! Bakın hangi yarışmada birinci olmuş?

Yeniakit Publisher
2024-03-14 07:52:00 -

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, ilginç açıklamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde elini sıkmayan bir vatandaşla diyalogunu anlatan Enginyurt, katıldığı bir canlı yayında, "Çok iyi küfür ederdim" dedi.

Demokrat Partili Cemal Enginyurt, ilginç açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın kendisine, "Ben LPG'lilerin elini sıkmam" söylemini anlatan Enginyurt, katıldığı canlı yayında enteresan bir söylemde bulundu.

Cemal Enginyurt, "Ben çok küfür ederim. İyi de küfür ederim Küçükken küfür yarışmasında hep birinci oluyordum." dedi.

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Yorumlar

Rekorlar kitabına girmemiz gerekk

Mavi gözlünün zorla ithal ettiği ermeni, yunan, yahudi ve sırb azınlıklar yüzünden rekorlar kitabına girmeye hak kazandık. Hesap uzmanı ve fırıldak ermeniler bizde...civatadan fazla heykel üretmek bizde, metro kuyularını doldurmak bizde...kendini küfürbaz sanan gezi zekalılar bizde,,,, bckunun tadına bakan proflar bizde....
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