Küfürbaz Milletvekili Cemal Enginyurt! Bakın hangi yarışmada birinci olmuş?
Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, ilginç açıklamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde elini sıkmayan bir vatandaşla diyalogunu anlatan Enginyurt, katıldığı bir canlı yayında, "Çok iyi küfür ederdim" dedi.
Demokrat Partili Cemal Enginyurt, ilginç açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.
Geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın kendisine, "Ben LPG'lilerin elini sıkmam" söylemini anlatan Enginyurt, katıldığı canlı yayında enteresan bir söylemde bulundu.
Cemal Enginyurt, "Ben çok küfür ederim. İyi de küfür ederim Küçükken küfür yarışmasında hep birinci oluyordum." dedi.
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