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Gündem Küfürbaz Lütfü Türkkan'ın fezlekesinde flaş gelişme
Gündem

Küfürbaz Lütfü Türkkan'ın fezlekesinde flaş gelişme

Bingöl'de şehit ağabeyi küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında hazırlanan fezleke TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 15:07:00 -
Küfürbaz Lütfü Türkkan'ın fezlekesinde flaş gelişme

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Türkkan hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım'da Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmiş, olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

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