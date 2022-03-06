Küfürbaz Lütfü Türkkan utanmadı ve bakın ne yaptı!

Uzun süre halkın arasına giremeyen küfürbaz Lütfü Türkkan Bayrampaşa’da halkın arasına daldı.

Boynuna sarılıp, küfretmişti

İP Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte Bingöl’de esnafı ziyaret ederken, şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi tarafından protesto edilmişti. Akşener’e tepki gösteren kişinin yanına giden İP Milletvekili Lütfü Türkkan, yurttaşın boynuna sarılarak bir süre konuşmuş ve ardından Türkkan ile şehit yakını arasında bir anda gerilim yaşanmıştı. Bu sırada Türkkan’ın şehit yakınına küfür ettiği duyulmuştu.

Kamu bankalarını dolandırmış

Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan’a yönelik kamuoyunda uzun süren tepkiler yükselmişti. Tam da o tartışmaların alevlendiği dönemde, Lütfü Türkkan kamu bankalarından 36 milyon dolar kredi aldığı ve bu krediyi buharlaştırarak hiçbir şekilde geri ödemediği ortaya çıkmıştı.

Ünlü işadamı Korkmaz Yiğit’i bile dolandırmayı başarmış!

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'in çenesini sıkıp, kulağına eğilerek ağza alınmayacak küfürler savuran İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın ünlü iş adamı Korkmaz Yiğit'i dolandırdığı ortaya çıktı..

Sicilinde ‘kirli’ sayfaların olduğu Türkkan bugün utanmadan halkın arasına daldı

Sicilinde ‘kirli’ sayfalar bulunan İP’li Lütfü Türkkan, bugün utanmadan Bayrampaşa’da halkın arasına daldı. Aynaya bakıp kendi rezilliklerini görmeyen Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından “Bugün Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde “Anlat İstanbul” dedik. Vatandaşın sıkıntılarını dinleyip, çözüm önerilerimizi anlattık.” yorumunda bulundu. Türkan, milletin bankalarını nasıl dolandırdığını ve kamu bankalarnıdan aldığı 36 milyon dolar krediyi neden geri ödemediğini bugüne kadar açıklayamadı.





