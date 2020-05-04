Küfürbaz CHP'li hakkında karar çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan CHP Beyoğlu ilçe teşkilat üyesi tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ağır küfür ve hakaretlerde bulunan CHP'li tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik sosyal medya üzerinde ağır küfür ve hakaretlerde bulunan CHP Beyoğlu İlçe Teşkilatı üyesi İ.A. tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat üzerine gözaltına alınan ve sorgulanan İ.A., tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İ.A., çıkarıldığı Hakimlik tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.
Erdoğan ve Bahçeli'ye tepki çeken sözler
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenen İ.A.'nın Facebook hesabında yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaretamiz ifadeler kullandığı da belirlendi.