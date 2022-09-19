‘Küfrün doçenti’ görevden alındı

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Kadir Dede’nin Cumhurbaşkanına, devlete ve hükümete ettiği ağır küfürler yanına kâr kalmadı. Akit’in 11 Eylül 2022’de “Devletin değil küfrün doçenti” haberiyle gündeme getirdiği sosyal medya paylaşımları üzerine Dede’nin Hacettepe Üniversitesi’ndeki görevine son verildiği ve hakkında idari soruşturma açıldığı bildirildi.

“Hesap'tan kaçan terörsevici

Türkiye’ye “y..k gibi ülke” diyerek küfreden, Başkan Erdoğan’a hakaretler yağdırmakla yetinmeyip Apo’yla mukayese eden, iğrenç sözlerle Diyanet’e saldıran, Gülen için “yazık adama” gibi söylemde bulunan Kadir Dede hakkında savcılığın da harekete geçerek adli tahkikat başlatması bekleniyor. Dede’nin Twitter’daki “@KdrDede” uzantılı hesabı üzerinden yaptığı iğrenç paylaşımları Akit’in gündeme taşımasının ardından “delil karartma” yoluna başvurduğu da tespit edildi. Dede’nin Twitter’ına girildiğinde artık “Bu Tweetler korumalı. @KdrDede adlı kişinin Tweetlerini yalnızca onaylı takipçileri görebilir” uyarısıyla karşılaşılıyor.

Ülkeye, hükümete, Başkana küfür

Kadir Dede’nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı iğrenç paylaşımların bazıları şöyle:

“Çapsız, yeteneksiz, bilgisizlerin iktidarına da katlanılır ama katil ve ikiyüzlülere nası katlanılacak? Y...k gibi ülkenin y...k gibi hükümeti” (11 Mart 2014)

“Tecavüzcü ve katil dostu, adaletle zerre alakası olmayan AKP’nin tam isminin a.... k...mun partisi olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor” (24 Haziran 2013)

“Ölme, istersen iktidardan da düşme ama inşallah evlat acısı yaşa Tayyip” (2 Mayıs 2014)

“Tayyip dediğin ne ki. Bu ülkenin mayası toprağı bozuk, bitmiyor tükenmiyor” (20 Temmuz 2015)

(Öcalan’ın kitap okurken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak) “Ülkenin secilmiş basbakanının kitap okurken bi tane fotosu yokken buna ne demeli” (22 Nisan 2014)

(Gollum isimli yaratık karakter ile Erdoğan’ın fotoğrafını yan yana paylaşarak) “Yalnız gazete burada Erdoğan bilgisi ekleyerek algı operasyonu yapıp sanığın masumiyet karinesini hiçe sayıyor” (3 Aralık 2015)

“Cemaat resmen fos çıktı, hocaefendinin de zerre seveni yokmuş, yazık adama” (31 Mart 2014)

“İmam osu...sa cemaat sı..ar diye laf vardı, diyanetin kamu spotu tam öyle olmuş” (21 Mayıs 2013)

“Malesef bu cenah ancak Şevki Yılmaz üslubundan anlar: Gönder kendi çocuğunu, ona da tecavüz etsinler de eşitlik sağlansın” (22 Mart 2016).