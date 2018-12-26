0553 313 94 23

Küfrün adı mizah olmuş

İdeolojik saplantılarını ‘sanat’ kılıfıyla topluma dayatmak isteyen vesayet sevdalıları, özellikle karikatür dergileri vasıtasıyla büyük bir ifsada imza attı. Çizdikleri karikatürlerle milli irade düşmanlığı yapanlar, toplumumuzun temel dinamiklerini hedef almaktan da çekinmedi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:57

Darbe sevdalısı Metin Akpınar ile ‘Darbukatör Baryam’ lakaplı Müjdat Gezen’in, Halk TV’de katıldıkları programda milli irade karşıtı söylemlerini ‘mizah yaptık’ şeklinde basitleştirmeye çalışmaları, komedi adı altında yapılan rezillikleri akla getirdi. Akpınar ve Gezen’in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik, ‘muhtıra’ verircesine konuşmaları ve aleni bir şekilde ölümle tehdit etmelerini, ‘mizah’ diyerek sanat ayaklar altına almaları eski Türkiye’yi hatırlattı. Zihniyetlerinin kirliliğini sanat adı altında millete pazarlamaya çalışan sol ideoloji mensupları,  her fırsatta milli ve manevi değerlerimizi hedef aldı. Penguen Dergisi, ‘Allah yok din yalan’ yazan bir karikatürü, halkın tamamına yakını Müslüman olan bir ülkede paylaşmaktan çekinmezken, Gırgır Dergisi, Kur’an ayetleriyle dalga geçtiği bir karikatüründe, Hz. Musa’ya ‘sinkaflı’ küfürler savurdu. Leman Dergisi ise mezhepçi bir hınçla, Yavuz Sultan Selim Han’ı hedef alan bir karikatür yayımlarken, Penguen Dergisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzünü çirkin bir şekilde karikatürize ederek, ‘Tayyipler Alemi’ diye yayımlayan Penguen Dergisi ikinci bir skandal imza attı.

Kur’an’a dil uzatmışlardı

Bu milletin mukaddesatına ve seçimle iş başına getirdiği iradesine saygı duymayan ve her fırsatta darbe çığırtkanlığı yapan ‘sanatçı müsveddeleri’ köşeye sıkıştıklarında ise ‘mizah’ kartını öne sürüyor. Milli iradeye meydan okuyan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın da ‘mizah’ yaptık diyerek kendileri meşru gösterme çabası, eski Türkiye artıklarının ‘komedi’ adı altında milleti nasıl ifsad ettiklerini gözler önüne seriyor. Günümüzde özellikle mizah dergileri aracılığıyla süren rezalet, milletimizin her türlü mukaddesatını ve demokratik tercihlerini hedef almaya devam ediyor. Penguen isimli mizah dergisinde, Müslümanların dini ibadetleriyle ve en yüce varlığıyla aleni bir şekilde dalga geçilmişti. Camide namaz kılanların şebek gibi lanse edildiği görselde, imamın namaz kıldırdığı mihrap kısmında, ‘Allah yok din yalan’ yazan bir görseli karikatür adı altında paylaşmıştı.

Fiziksel obsesifler rezaletin gaz pedalına basmaktan çekinmedi

Gırgır Dergisi, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef almış ve Hz. Musa kıssasıyla dalga geçen bir karikatür yayımlamıştı. Hz. Musa’nın kendisine inananları, Firavun’un zulmünden kurtarmasının anlatıldığı kıssa ile dalga geçme küstahlığını gösteren karikatüristler, Hz. Musa’ya da sinkaflı küfürler savurmuştu. Leman isimli dergi ise mezhepçi bir dil kullanarak, manamızın ve mayamızın sembol şahsiyeti Yavuz Sultan Selim Han’a saldırmıştı. Üçüncü köprüye Yavuz Sultan Selim Han adının verilmesini hazmedemeyen Leman, Yavuz’u karikatürize ettiği dergi kapağına, ‘Siz kesmeyi iyi bilirsiniz’ yazarak büyük bir küstahlığa imza atmıştı.

Milli irade hedef alındı

Müslüman Türk milletinin değerlerine dil uzatmanın hukuksal bir yaptırımı olmadığını gören fikirsel obsesifler, rezaletin gaz pedalına basmaktan hiçbir zaman çekinmedi. Penguen Dergisi bu defa da halkın yarıdan fazlasının oyunu alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Başkan Erdoğan’ın yüzünü çirkin bir şekilde karikatürize eden Penguen söz konusu rezaleti, ‘Tayyipler Alemi’ diye yayımlamaktan utanmadı. Leman Dergisi ise aynı alçaklığın bir benzerini, Erdoğan’ın yüzünü bitkilerle özdeşleştirerek yayımlamaktan çekinmedi. Bütün bu ahlaksızlık ve hadsizlikler ise millete mizah diye yutturulmaya çalışıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:57
  1. Metin Akpınar
  2. Darbukatör Baryam
  3. Müjdat Gezen
  4. Halk TV
  5. milli irade
  6. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  7. mizah
  8. Gırgır Dergisi
  9. Kur’an ayetleri
  10. Hz. Musa
  11. Leman Dergisi
  12. Yavuz Sultan Selim Han
  13. Penguen Dergisi
  14. Penguen
  15. Kur’an-ı Kerim
  16. Firavun
  17. Leman
  18. Müslüman Türk milleti

YORUM YAZ

  • ihsanihsan42 dk önce
    bu metin müjdat alkolik sapık eski vesayet artıkları sanatlarıda zaten milli değildi
  • nuhnuh42 dk önce
    na.ussuz k.firler

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hepsiburada'dan Lenovo ürünlerinde indirim
  1. Hepsiburada'dan Lenovo ürünlerinde..
  2. Yelken Plaza’da yangın paniği
  3. Vestel'e Sanayi ve Teknoloji..
  4. İstanbul Barosu, darbecilerin borusu!
  5. Basketbol: THY Avrupa Ligi
  6. MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Terörle..
  7. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ben..
  8. TCMB'den döviz depo ihalesi
  9. Rusya'da asgari ücret tutarı belli oldu!
  10. Bakan Varank, AA'nın "Yılın..
  11. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Çok önemli..
  12. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
  13. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "(Ekonomi) Şu..
  14. Bahçeli'den ABD açıklaması
  15. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İkinci 100..
  16. Güney Kore'de başkanlık sarayına yasa..
  17. Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi
  18. Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı
  19. Yozgat ve Konya'da okullar tatil edildi
  20. Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Olympiakos
Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
Asgari ücret belli oldu
Asgari ücret belli oldu

Günün Karikatürü

26 Aralık 2018
Hainler aynı safta
Hainler aynı safta
CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler
CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler