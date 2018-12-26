Küfrün adı mizah olmuş

Darbe sevdalısı Metin Akpınar ile ‘Darbukatör Baryam’ lakaplı Müjdat Gezen’in, Halk TV’de katıldıkları programda milli irade karşıtı söylemlerini ‘mizah yaptık’ şeklinde basitleştirmeye çalışmaları, komedi adı altında yapılan rezillikleri akla getirdi. Akpınar ve Gezen’in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik, ‘muhtıra’ verircesine konuşmaları ve aleni bir şekilde ölümle tehdit etmelerini, ‘mizah’ diyerek sanat ayaklar altına almaları eski Türkiye’yi hatırlattı. Zihniyetlerinin kirliliğini sanat adı altında millete pazarlamaya çalışan sol ideoloji mensupları, her fırsatta milli ve manevi değerlerimizi hedef aldı. Penguen Dergisi, ‘Allah yok din yalan’ yazan bir karikatürü, halkın tamamına yakını Müslüman olan bir ülkede paylaşmaktan çekinmezken, Gırgır Dergisi, Kur’an ayetleriyle dalga geçtiği bir karikatüründe, Hz. Musa’ya ‘sinkaflı’ küfürler savurdu. Leman Dergisi ise mezhepçi bir hınçla, Yavuz Sultan Selim Han’ı hedef alan bir karikatür yayımlarken, Penguen Dergisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzünü çirkin bir şekilde karikatürize ederek, ‘Tayyipler Alemi’ diye yayımlayan Penguen Dergisi ikinci bir skandal imza attı.

Kur’an’a dil uzatmışlardı

Bu milletin mukaddesatına ve seçimle iş başına getirdiği iradesine saygı duymayan ve her fırsatta darbe çığırtkanlığı yapan ‘sanatçı müsveddeleri’ köşeye sıkıştıklarında ise ‘mizah’ kartını öne sürüyor. Milli iradeye meydan okuyan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın da ‘mizah’ yaptık diyerek kendileri meşru gösterme çabası, eski Türkiye artıklarının ‘komedi’ adı altında milleti nasıl ifsad ettiklerini gözler önüne seriyor. Günümüzde özellikle mizah dergileri aracılığıyla süren rezalet, milletimizin her türlü mukaddesatını ve demokratik tercihlerini hedef almaya devam ediyor. Penguen isimli mizah dergisinde, Müslümanların dini ibadetleriyle ve en yüce varlığıyla aleni bir şekilde dalga geçilmişti. Camide namaz kılanların şebek gibi lanse edildiği görselde, imamın namaz kıldırdığı mihrap kısmında, ‘Allah yok din yalan’ yazan bir görseli karikatür adı altında paylaşmıştı.

Fiziksel obsesifler rezaletin gaz pedalına basmaktan çekinmedi

Gırgır Dergisi, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef almış ve Hz. Musa kıssasıyla dalga geçen bir karikatür yayımlamıştı. Hz. Musa’nın kendisine inananları, Firavun’un zulmünden kurtarmasının anlatıldığı kıssa ile dalga geçme küstahlığını gösteren karikatüristler, Hz. Musa’ya da sinkaflı küfürler savurmuştu. Leman isimli dergi ise mezhepçi bir dil kullanarak, manamızın ve mayamızın sembol şahsiyeti Yavuz Sultan Selim Han’a saldırmıştı. Üçüncü köprüye Yavuz Sultan Selim Han adının verilmesini hazmedemeyen Leman, Yavuz’u karikatürize ettiği dergi kapağına, ‘Siz kesmeyi iyi bilirsiniz’ yazarak büyük bir küstahlığa imza atmıştı.

Milli irade hedef alındı

Müslüman Türk milletinin değerlerine dil uzatmanın hukuksal bir yaptırımı olmadığını gören fikirsel obsesifler, rezaletin gaz pedalına basmaktan hiçbir zaman çekinmedi. Penguen Dergisi bu defa da halkın yarıdan fazlasının oyunu alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Başkan Erdoğan’ın yüzünü çirkin bir şekilde karikatürize eden Penguen söz konusu rezaleti, ‘Tayyipler Alemi’ diye yayımlamaktan utanmadı. Leman Dergisi ise aynı alçaklığın bir benzerini, Erdoğan’ın yüzünü bitkilerle özdeşleştirerek yayımlamaktan çekinmedi. Bütün bu ahlaksızlık ve hadsizlikler ise millete mizah diye yutturulmaya çalışıldı.